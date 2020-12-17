Вместо шляпы: на главной елке страны изменили верхушку, которую высмеяли в соцсетях (видео)

В этом году главную елку страны решили украсить весьма креативным аксессуаром – колдовской шляпой. Только общественность увидела, как это будет выглядеть в конечно итоге, она тут же начала протестовать против такого странного дизайнерского решения. И она таки смогла добиться своего – шляпу с елки сняли. А взамен установили восьмиконечную звезду.

На главной елке вместо шляпы установили звезду. Фото: kp.ua

Случилось это сегодня, 17 декабря. Сообщается, что монтаж звезды начался с самого утра, но перед этим нужна была тщательная подготовка к установке. Известно, что даже пришлось снять некоторую часть гирлянд, чтобы поставить звезду.

Как сообщает ТСН, на изготовление восьмиконечной звезды понадобилось три дня. Аксессуар сделан из алюминия и гирлянд трех цветов. Его высота достигает четырех метров, а вес – 60 килограммов. Цена нового новогоднего украшения составила 75 тысяч гривен.

В сюжете также говорится, что елка уже создает праздничное настроение прохожим, даже несмотря на то, какое на ней украшение – сказочная шляпа или восьмиконечная звезда. Украинцы хотят, чтобы этот год закончился поскорее и забрал с собой все те испытания и трудности, через которые пришлось пройти.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, с главной елки Киева убрали неоднозначный аксессуар. В угоду новомодным веяниям или под воздействием плохой экологии, подрядчики решили украсить новогодний символ, ставший традиционным, непонятной конструкцией в виде колдовской шляпы. Это вызвало широкий резонанс, как среди жителей Киева, так и среди украинцев в целом. Подобный креатив пришелся не по душе большинству, поэтому организаторы, почувствовав свой провал, решили закончить эксперимент. Общественность победила — с главной елки страны убрали непонятный большинству колпак.

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