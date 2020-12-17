Вместо шляпы: на главной елке страны изменили верхушку, которую высмеяли в соцсетях (видео)

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Любовь Блажко
В этом году главную елку страны решили украсить весьма креативным аксессуаром – колдовской шляпой. Только общественность увидела, как это будет выглядеть в конечно итоге, она тут же начала протестовать против такого странного дизайнерского решения. И она таки смогла добиться своего – шляпу с елки сняли. А взамен установили восьмиконечную звезду.
На главной елке вместо шляпы установили звезду. Фото: kp.ua
Случилось это сегодня, 17 декабря. Сообщается, что монтаж звезды начался с самого утра, но перед этим нужна была тщательная подготовка к установке. Известно, что даже пришлось снять некоторую часть гирлянд, чтобы поставить звезду.
Как сообщает ТСН, на изготовление восьмиконечной звезды понадобилось три дня. Аксессуар сделан из алюминия и гирлянд трех цветов. Его высота достигает четырех метров, а вес – 60 килограммов. Цена нового новогоднего украшения составила 75 тысяч гривен.
В сюжете также говорится, что елка уже создает праздничное настроение прохожим, даже несмотря на то, какое на ней украшение – сказочная шляпа или восьмиконечная звезда. Украинцы хотят, чтобы этот год закончился поскорее и забрал с собой все те испытания и трудности, через которые пришлось пройти.
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