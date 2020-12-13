Снимаем шляпу: с главной елки Киева убрали неоднозначный аксессуар

Уже не первый год устроители праздников в Киеве радуют горожан своим креативом. Так, в угоду новомодным веяниям или под воздействием плохой экологии, подрядчики решили украсить новогодний символ, ставший традиционным, непонятной конструкцией в виде колдовской шляпы. Это вызвало широкий резонанс, как среди жителей Киева, так и среди украинцев в целом. Подобный креатив пришелся не по душе большинству, поэтому организаторы, почувствовав свой провал, решили закончить эксперимент. Общественность победила — с главной елки страны убрали непонятный большинству колпак.

Киевлянам пообещали восстановить справедливость и установить на новогоднем дереве исконный символ Рождества — звезду. Правда, видимо, чтобы избежать намеков на советское прошлое (ведь в Украине, согласно закону о декоммунизации, запрещены символы эпохи СССР, в том числе и звезда), ее сделают восьмиконечной. В разных источниках указывают от шести до восьми оконечностей у будущей звезды. Впрочем, интрига должна сохраняться.









Как сообщал портал "Комментарии", руководитель компании, которой поручили заниматься организацией праздника Игорь Добруцкий заявлял, что общественность не поняла его идеи создать атмосферу сказочного леса и компания Folk Ukraine решила избавиться от "колдовской" шляпы.

Напомним, что на пороге Новый 2021 год и каждая страна начинает готовиться к праздникам. В итальянской коммуне уже зажгли самую большую световую инсталляцию в форме новогодней елки. Ее высота составляет 750 метров, а ширина — 450 метров. В этой инсталляции 300 лампочек зеленого цвета, которые горят по контуру, еще 400 разноцветных, они служат украшениями. И на верхушке сияет звезда-комета из 250 лампочек, которая меняет свой цвет каждые пять минут.

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