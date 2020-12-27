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Главная Новости Общество искусство и культура На Софийскую площадь в Киеве вернули «волшебную шляпу»
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На Софийскую площадь в Киеве вернули «волшебную шляпу»

Сказочная шляпа стала самостоятельным арт-объектом

сегодня, 20:28
Автор:

Татьяна Веремеева

Шляпа, которая изначально должна была стать украшением верхушки главной елки страны, снова появилась на Софийской площади в столице. Только теперь – это отдельный самостоятельный элемент новогоднего украшения площади. О том, что шляпа вернулась, сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова на своей странице в Facebook.

На Софийскую площадь в Киеве вернули «волшебную шляпу»

Шляпа на Софийской площади. Фото: APnews

Диана Попова рассказала, что сегодня к шляпе выстроилась огромная очередь из желающих загадать желание под шляпой. Арт-объект находится возле главной елки страны. Под шляпой также есть "волшебное кресло", на котором можно сфотографироваться.

На Софийскую площадь в Киеве вернули «волшебную шляпу» - фото 2
На Софийскую площадь в Киеве вернули «волшебную шляпу» - фото 3

Ранее "Комментарии" писали, что уже не первый год устроители праздников в Киеве радуют горожан своим креативом. Так, в угоду новомодным веяниям или под воздействием плохой экологии, подрядчики решили украсить новогодний символ, ставший традиционным, непонятной конструкцией в виде колдовской шляпы. Это вызвало широкий резонанс, как среди жителей Киева, так и среди украинцев в целом. Подобный креатив пришелся не по душе большинству, поэтому организаторы, почувствовав свой провал, решили закончить эксперимент. Общественность победила — с главной елки страны убрали непонятный большинству колпак.

Вместо шляпы верхушку главной елки страны украшает восьмиконечная звезда. Ее монтаж начался утром 17 декабря. Известно, что даже пришлось снять некоторую часть гирлянд, чтобы поставить звезду. На изготовление восьмиконечной звезды понадобилось три дня. Аксессуар сделан из алюминия и гирлянд трех цветов. Его высота достигает четырех метров, а вес – 60 килограммов. Цена нового новогоднего украшения составила 75 тысяч гривен.


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Источник: https://www.facebook.com/1624654374/posts/10222079747975781/?sfnsn=mo
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