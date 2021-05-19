Продолжит ли ХАМАС бомбардировки Израиля: официальная позиция палестинцев

Палестинское исламское движение ХАМАС, которое держит под контролем сектор Газа, сообщило, что не собирается вступать в мирные переговоры с израильской стороной. Об этом в своем Твиттере написал один из лидеров партии Иззат ар-Рашек.

Бойцы ХАМАС - фото: ТАСС

В своем сообщении он заявил, что ХАМАС не хочет мира с Израилем и продолжит обстреливать территорию страны.

Также израильские СМИ сообщают, что палестинские радикалы нанесли новые ракетные удары, которыми планировали обстрелять местные базы ВВС. Однако командование вооруженных сил не подтвердило попадание ни по одной из своих воздушных частей.

Напомним, что украинское министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации наших соотечественников из сектора Газа.

Добавим, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массированности ракетных обстрелов.

Также правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа.



Кроме это, международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.

"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине, и повлияет ли этот конфликт на нас.

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