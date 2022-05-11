Ни газа, ни воды, ни мобильной связи: Луганская область осталась без всех коммуникаций –Гайдай

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
Из-за боевых действий Луганская область
осталась без коммуникаций. В частности, даже в подконтрольных Украине
населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.
Фото: Telegram/Сергей Гайдай
Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Луганской областной
военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"Луганщина живет вообще без коммуникаций.
В свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи", –
написал глава ОВА.
По словам Гайдая, российские войска продолжают
обстреливать одну из важнейших для Луганщины автомагистралей – трассу Лисичанск
– Бахмут.
Кроме этого, как отметил глава ОВА,
продолжаются бои вокруг Попасной и Белогоровке.
"Наши защитники продолжают охотиться на
россиян, которые перешли на наш берег – зачистка продолжается. До сих пор
продолжаются бои в Рубежном и Воеводовке, но наша оборона стабильна", – сообщил Гайдай.
Он подчеркнул, что эвакуация мирных жителей из
региона до сих пор невозможна, а гуманитарную помощь для оставшихся, а это
более 40 тысяч жителей, местные власти надеются попытаться завезти всего через
несколько дней.
"Рисковать мы не можем. Как только наши защитники отбросят рашистов от дороги на расстояние, с которой те не смогут топить по "дороге жизни", эвакуация возобновится", – резюмировал глава ОВА.
Ранее Гайдай сообщал, что в Луганской области в районе Белогоровки и Рубежного шли ожесточенные бои. На том участке фронта, по словам главы ОВА, украинские военные пытаются не допустить оккупантов взять под контроль трассу на Бахмут
Напомним, 3 мая российские оккупанты из артиллерии обстреляли поселок городского типа Врубовку, расположенный в Попаснянском районе Луганской области. Как заявил Сергей Гайдай, людей спасли традиции посещать кладбище после Пасхи: местные жители пошли на могилы родственников, чтобы навестить их, когда враг коварно открыл огонь.
В результате обстрела были разрушены два жилых дома. По предварительным данным жертв среди населения нет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости