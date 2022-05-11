Ни газа, ни воды, ни мобильной связи: Луганская область осталась без всех коммуникаций –Гайдай

Из-за боевых действий Луганская область осталась без коммуникаций. В частности, даже в подконтрольных Украине населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

Фото: Telegram/Сергей Гайдай

Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Луганщина живет вообще без коммуникаций. В свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи", – написал глава ОВА.

По словам Гайдая, российские войска продолжают обстреливать одну из важнейших для Луганщины автомагистралей – трассу Лисичанск – Бахмут.

Кроме этого, как отметил глава ОВА, продолжаются бои вокруг Попасной и Белогоровке.

"Наши защитники продолжают охотиться на россиян, которые перешли на наш берег – зачистка продолжается. До сих пор продолжаются бои в Рубежном и Воеводовке, но наша оборона стабильна", – сообщил Гайдай.

Он подчеркнул, что эвакуация мирных жителей из региона до сих пор невозможна, а гуманитарную помощь для оставшихся, а это более 40 тысяч жителей, местные власти надеются попытаться завезти всего через несколько дней.

"Рисковать мы не можем. Как только наши защитники отбросят рашистов от дороги на расстояние, с которой те не смогут топить по "дороге жизни", эвакуация возобновится", – резюмировал глава ОВА.

Ранее Гайдай сообщал, что в Луганской области в районе Белогоровки и Рубежного шли ожесточенные бои. На том участке фронта, по словам главы ОВА, украинские военные пытаются не допустить оккупантов взять под контроль трассу на Бахмут

Напомним, 3 мая российские оккупанты из артиллерии обстреляли поселок городского типа Врубовку, расположенный в Попаснянском районе Луганской области. Как заявил Сергей Гайдай, людей спасли традиции посещать кладбище после Пасхи: местные жители пошли на могилы родственников, чтобы навестить их, когда враг коварно открыл огонь.

В результате обстрела были разрушены два жилых дома. По предварительным данным жертв среди населения нет.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!