Людей "спасло кладбище": Сергей Гайдай об обстреле села

3 мая оккупанты обстреляли пгт Врубовку, расположенную в Попаснянском районе, из артиллерии. Пострадавших от обстрелов нет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

Фото Телеграм Луганская ОВА

Граждан спасли традиции посещать кладбище после Пасхи. Местные жители пошли на могилы родственников, чтобы навестить их, когда враг коварно открыл огонь. В результате обстрела разрушены два жилых дома. По предварительным данным жертв среди населения нет.



"Врубовку расстреляли из артиллерии — разрушены два дома, людей "спасло кладбище". Сегодня днем российская артиллерия открыла огонь по Врубовке, что в Попаснянской общине. По нашей информации, во время обстрела люди в Поминальный день решили посетить кладбище." , – написал Сергей Гайдай.

Ранее он сообщал, что оккупанты разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. На территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс был полностью уничтожен. По словам главы ОВА, оккупанты стремятся создать искусственный голод на оккупированных территориях, ведь из них вывозят запасы зерна в рф. Обстрелами россияне уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке.

В области не работает центральное водоснабжение, во всех населенных пунктах из-за разрушения коллекторов, насосных станций, обесточивания инфраструктурных объектов нет воды. Воду подвозят спасатели по домам, бомбоубежищам и подвалам. Питьевую воду выдают гуманитарные штабы.

Как сообщал портал "Комментарии", Путин на распутье, относительно судьбы Донбасса. Об этом рассказали в украинской разведке.

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