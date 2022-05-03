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Людей "спасло кладбище": Сергей Гайдай об обстреле села

В Попаснянском районе оккупанты обстреляли поселок

сегодня, 13:33
Автор:

Козлова Альбіна
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3 мая оккупанты обстреляли пгт Врубовку, расположенную в Попаснянском районе, из артиллерии. Пострадавших от обстрелов нет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

Людей "спасло кладбище": Сергей Гайдай об обстреле села

Фото Телеграм Луганская ОВА

Граждан спасли традиции посещать кладбище после Пасхи. Местные жители пошли на могилы родственников, чтобы навестить их, когда враг коварно открыл огонь. В результате обстрела разрушены два жилых дома. По предварительным данным жертв среди населения нет.

"Врубовку расстреляли из артиллерии — разрушены два дома, людей "спасло кладбище". Сегодня днем российская артиллерия открыла огонь по Врубовке, что в Попаснянской общине. По нашей информации, во время обстрела люди в Поминальный день решили посетить кладбище." , – написал Сергей Гайдай.

Ранее он сообщал, что оккупанты разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. На территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс был полностью уничтожен. По словам главы ОВА, оккупанты стремятся создать искусственный голод на оккупированных территориях, ведь из них вывозят запасы зерна в рф. Обстрелами россияне уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке.

В области не работает центральное водоснабжение, во всех населенных пунктах из-за разрушения коллекторов, насосных станций, обесточивания инфраструктурных объектов нет воды. Воду подвозят спасатели по домам, бомбоубежищам и подвалам. Питьевую воду выдают гуманитарные штабы.

Как сообщал портал "Комментарии", Путин на распутье, относительно судьбы Донбасса. Об этом рассказали в украинской разведке.


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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA
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