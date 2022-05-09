Враг в шаге от того, чтобы полностью перекрыть сообщение с Луганской областью: где идут бои

В Луганской области в районе Белогоровки и Рубежного идут ожесточенные бои. Украинские защитники пытаются не допустить оккупантов взять под контроль трассу на Бахмут ("дорога жизни"). Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, в районе Рубежного и в районе Белогоровки в это время идут серьезные бои. Фактически враг пытается наступать по обе стороны от трассы, которая ведет на Бахмут. Кроме того, что эта трасса единственный на сегодня путь оперативно вывозить людей из Луганской области на более безопасную территорию Украины. Также, если врагу удастся взять под контроль эту трассу, то ему открывается прямая дорога в Северодонецк и Лисичанск. Для Украины в таком случае станет невозможным не только оперативно эвакуировать людей, но и доставлять гуманитарные грузы.

Сергей Гайдай отметил, что оккупантам удалось соорудить понтонные переправы через речку. Поначалу все шло по плану, какую-то часть технику враг перебросил, но потом переправа застопорилась, танки начали переворачиваться.

Губернатор Луганской области прогнозирует, что, если противнику удастся решить вопрос с переправой и больше не будет никакой заминки с переброской техники и живой силы, то россия будет дальше развивать свое наступление и вскоре войска агрессора приблизят вплотную к трассе.

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