logo

BTC/USD

32964.99

ETH/USD

2385.74

LTC/USD

87.77

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Враг в шаге от того, чтобы полностью перекрыть сообщение с Луганской областью: где идут бои
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг в шаге от того, чтобы полностью перекрыть сообщение с Луганской областью: где идут бои

Противнику удалось перебросить через реку мобильные понтонные переправы, поделился глава Луганской областной военной администрации

сегодня, 12:00 comments1141
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Луганской области в районе Белогоровки и Рубежного идут ожесточенные бои. Украинские защитники пытаются не допустить оккупантов взять под контроль трассу на Бахмут ("дорога жизни"). Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Враг в шаге от того, чтобы полностью перекрыть сообщение с Луганской областью: где идут бои

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, в районе Рубежного и в районе Белогоровки в это время идут серьезные бои. Фактически враг пытается наступать по обе стороны от трассы, которая ведет на Бахмут. Кроме того, что эта трасса единственный на сегодня путь оперативно вывозить людей из Луганской области на более безопасную территорию Украины. Также, если врагу удастся взять под контроль эту трассу, то ему открывается прямая дорога в Северодонецк и Лисичанск. Для Украины в таком случае станет невозможным не только оперативно эвакуировать людей, но и доставлять гуманитарные грузы.

Сергей Гайдай отметил, что оккупантам удалось соорудить понтонные переправы через речку. Поначалу все шло по плану, какую-то часть технику враг перебросил, но потом переправа застопорилась, танки начали переворачиваться.

Губернатор Луганской области прогнозирует, что, если противнику удастся решить вопрос с переправой и больше не будет никакой заминки с переброской техники и живой силы, то россия будет дальше развивать свое наступление и вскоре войска агрессора приблизят вплотную к трассе. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин снова попытался объяснить, почему начал войну против Украины, а также заявил, что российские войска воюют в Украине на "своей земле".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!