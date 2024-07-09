Мэр Одессы против сноса памятников Пушкину: рассказал, куда поставит демонтированный постамент Екатерине II

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Городской голова Одессы Геннадий Труханов отреагировал на дискуссии по поводу сноса постаментов генералу Михаилу Воронцову и российскому писателю Александру Пушкину. По словам мэра Одессы, памятники этим российским деятелям нужны городу.
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото из открытых источников
Геннадий Труханов в интервью "Укринформу" высказал свое мнение по поводу памятников Александру Пушкину и Михаилу Воронцову заявив, что против их демонтажа.
Мэр Одессы объяснил, что он выступает против сноса памятника Пушкину, ведь он стал частью истории Украины и мира.
Геннадий Труханов также прокомментировал демонтаж памятника Екатерине II в 2022 году. По его словам памятник российской императрице не могли оставить, ведь "общество сдерживать было уже тяжело", а постаменту грозило разрушение. Труханов рассказал, что планирует создать парк "Имперского и советского прошлого", куда перенесет памятник Екатерине II.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Украины установили памятник коллаборанту.
Также "Комментарии" писали о том, что военные резко негативно отреагировали на награду для мэра Одессы Геннадия Труханова.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!