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Мэр Одессы против сноса памятников Пушкину: рассказал, куда поставит демонтированный постамент Екатерине II

Геннадий Труханов не поддерживает демонтаж памятников Пушкину и Воронцову. Мэр Одессы объяснил, что эти скульптуры нужны городу.

сегодня, 15:28
Автор:
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Slava Kot
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Городской голова Одессы Геннадий Труханов отреагировал на дискуссии по поводу сноса постаментов генералу Михаилу Воронцову и российскому писателю Александру Пушкину. По словам мэра Одессы, памятники этим российским деятелям нужны городу.

Мэр Одессы против сноса памятников Пушкину: рассказал, куда поставит демонтированный постамент Екатерине II

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

Геннадий Труханов в интервью "Укринформу" высказал свое мнение по поводу памятников Александру Пушкину и Михаилу Воронцову заявив, что против их демонтажа.

"По моему мнению, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я – одессит, здесь родился. Памятник Пушкину вообще установили за средства граждан. Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям", — сказал Труханов.

Мэр Одессы объяснил, что он выступает против сноса памятника Пушкину, ведь он стал частью истории Украины и мира.

"Когда мне говорят, что Путин одел в военные мундиры Пушкина и все, что связано с культурой, – это неправильно. К сожалению, мы не можем сейчас спросить ни у Пушкина, ни у Воронцова, поддержали ли бы они войну. Но Пушкин – часть нашей истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии", — подчеркнул Труханов.

Геннадий Труханов также прокомментировал демонтаж памятника Екатерине II в 2022 году. По его словам памятник российской императрице не могли оставить, ведь "общество сдерживать было уже тяжело", а постаменту грозило разрушение. Труханов рассказал, что планирует создать парк "Имперского и советского прошлого", куда перенесет памятник Екатерине II.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Украины установили памятник коллаборанту.

Также "Комментарии" писали о том, что военные резко негативно отреагировали на награду для мэра Одессы Геннадия Труханова.



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