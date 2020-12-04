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Главная Новости Общество искусство и культура Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов (Фото)
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Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов (Фото)

Дорогие игрушки украшены итальянским орнаментом

сегодня, 12:30
Автор:

Кириєнко Анна

Компания Dior любит удивлять и поражать. На этот раз бренд представил эксклюзивный набор елочных украшений, которые придадут роскоши любому новогоднему дереву. Его стоимость составляет 600 долларов.

Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов (Фото)

Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов

В набор вошли 4 игрушки, украшенные итальянским орнаментом. Размер каждого украшения — двенадцать сантиметров.

Елочные аксессуары выполнены в традиционных праздничных цветах: зеленом, красном, оливковом и оранжевом. На каждой елочной игрушке — логотип бренда Dior.

Основа игрушки создана из стекла, узоры — из латуни.,

Упакованные новогодние украшения в брендированную роскошную коробку с изящными узорами.

Набор уже доступен для покупателей — его можно заказать на официальном сайте Dior.

Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов (Фото) - фото 2
Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов (Фото) - фото 3
Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов (Фото) - фото 4
Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов (Фото) - фото 5

Также на сайте можно найти игрушечные украшения из золотым и серебряным покрытием. Цена такой красоты составляет 340 долларов за единицу. Кроме елочных игрушек, компания продает новогодние открытки, тарелки и блокноты, стоимость которых начинается от 55 долларов.

Также напоминаем, что плюшевый медведь от компании Louis Vuitton был продан на аукционе в Монако за 2,1 миллиона долларов. Обладательницей уникальной игрушки стала Джесси Ким из Кореи. Сейчас медведь находится в Музее плюшевых мишек в корейском городке Чеджу. На данный момент это самый дорогой продукт бренда.

Также сайт "Комментарии" сообщает, художник превратил логотипы популярных брендов на настоящее оружие. Он создал специальную серию таких перевоплощений и назвал ее "Corpgear". Таким образом оружие было сделано из логотипов McDonald's, Nike и Facebook.



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Источник: https://www.dior.com/en_int/products/couture-HYC06CBL0L_C970-set-of-4-christmas-ornaments-luminarie
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