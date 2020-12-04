Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов (Фото)

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Кириєнко Анна
Компания Dior любит удивлять и поражать. На этот раз бренд представил эксклюзивный набор елочных украшений, которые придадут роскоши любому новогоднему дереву. Его стоимость составляет 600 долларов.
Красота от Dior: как выглядят новогодние игрушки за 600 долларов
В набор вошли 4 игрушки, украшенные итальянским орнаментом. Размер каждого украшения — двенадцать сантиметров.
Елочные аксессуары выполнены в традиционных праздничных цветах: зеленом, красном, оливковом и оранжевом. На каждой елочной игрушке — логотип бренда Dior.
Основа игрушки создана из стекла, узоры — из латуни.,
Упакованные новогодние украшения в брендированную роскошную коробку с изящными узорами.
Набор уже доступен для покупателей — его можно заказать на официальном сайте Dior.
Также на сайте можно найти игрушечные украшения из золотым и серебряным покрытием. Цена такой красоты составляет 340 долларов за единицу. Кроме елочных игрушек, компания продает новогодние открытки, тарелки и блокноты, стоимость которых начинается от 55 долларов.
Также напоминаем, что плюшевый медведь от компании Louis Vuitton был продан на аукционе в Монако за 2,1 миллиона долларов. Обладательницей уникальной игрушки стала Джесси Ким из Кореи. Сейчас медведь находится в Музее плюшевых мишек в корейском городке Чеджу. На данный момент это самый дорогой продукт бренда.
Также сайт "Комментарии" сообщает, художник превратил логотипы популярных брендов на настоящее оружие. Он создал специальную серию таких перевоплощений и назвал ее "Corpgear". Таким образом оружие было сделано из логотипов McDonald's, Nike и Facebook.
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