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Картина, найденная в сарае под куриным пометом оказалась шедевром ван Дейка

Ожидается, что найденная картина принесет 3 млн долларов на аукционе Sotheby's, который состоится на следующей неделе.

сегодня, 14:42
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Автор:

Slava Kot

В штате Нью-Йорк нашли в сарае картину, покрытую куриным пометом. Впоследствии выяснилось, что это редкая работа фламандского мастера Антониса ван Дейка, которая может быть продана за 3 млн долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Innsider.

Картина, найденная в сарае под куриным пометом оказалась шедевром ван Дейка

Фламандский художник Антонис Ван Дейк

Коллекционер искусства Альберт Б. Робертс нашел работу в сарае фермы в городке Киндергук, штат Нью-Йорк в 2002 году и приобрел ее за 600 долларов. Подлинность картины Ван Дейка была подтверждена в 2019 году историком искусства Сюзан Барнс. На картине изображен голый бородатый мужчина, сидящий на табуретке.

"Приют для потерянного искусства, пострадавшего от пренебрежения", — называет свою коллекцию полотен Альберт Б. Робертс, в которую также вошла картина ван Дейка.

Как отмечает Сьюзен Барнс, найденное полотно размером около одного метра является одной из двух картин, которые создавались художником из живых моделей в таком масштабе во время работы в студии. Обнаруженная картина оказалась эскизом для работы Ван Дейка под названием "Святой Иероним", создававшейся в период с 1615 по 1618 годы.

На следующей неделе ожидается, что на аукционе Sotheby's полотно будет продано за 3 млн долларов. Вырученные средства пойдут в Фонд Альберта Б. Робертса, финансово помогающий художникам и другим художникам.

Просмотреть изображение найденной картины можно ниже:

Картина, найденная в сарае под куриным пометом оказалась шедевром ван Дейка - фото 2

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Источник: https://www.businessinsider.com/van-dyck-painting-shed-sothebys-3-million-2023-1
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