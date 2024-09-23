Как на самом деле выглядел Юлий Цезарь: реконструкция лица

Юлий Цезарь считается одним из самых известных политиков и полководцев в истории, но мы практически ничего не знаем о его внешности. Профессиональная дизайнерка с более чем 10-летним опытом Бекка Сеговия изучила внешность императора Римской империи и сделала реконструкцию лица Юлия Цезаря.



Гай Юлий Цезарь (справа бюст Тускула)

Бекка Сеговия в рамках проекта Royalty Now воспроизводит лица известных людей, в частности Жанны Д'Арк, Авраама Линкольна, Клеопатры и других. На этот раз дизайнер взялась за Юлия Цезаря.



До наших времен сохранилось только одно согласованное изображение, созданное при жизни Юлия Цезаря. Это так называемый бюст Тускула, найденный в 1800-х годах Люсьеном, братом Наполеона Бонапарта.

Бюст показывает Цезаря как человека с крепкими скулами, морщинистой шеей, редкими волосами и необычной формой головы. Некоторые ученые предполагают, что форма черепа могла быть следствием лихоцефалии – состояния, при котором череп удлинен. Однако из-за того, что его тело было кремировано, точную причину назвать невозможно.

Этот бюст соответствует историческим описаниям, изображениям на монетах времен правления Цезаря и упоминаниям в трудах Светония. Римский историк описывал Цезаря как высокого мужчину со светлой кожей, тонкими конечностями и темными пронзительными глазами. Он отмечал, что у Цезаря было лицо, которое часто выглядело слишком полным.

Однако единственное, что по-настоящему беспокоило Цезаря в его облике – это потеря волос. Цезарь считал, что лысина делает его уязвимым для нападений оппонентов и еще больше подчеркивает деформацию черепа. Он пытался скрыть это, причесывая остатки волос вперед.

"Из всех почестей, которые ему оказал сенат и народ, не было ни одной, которую он получал или использовал с большей радостью, чем привилегия всегда носить лавровый венок", — описывает римский историк Светоний постоянные попытки Цезаря скрыть лысину.

На основе бюста Тускула и исторических описаний облика Юлия Цезаря дизайнер Бекка Сеговия создала реконструкцию его лица.

Реконструкция лица Юлия Цезаря. Проект Royalty Now



Также дизайнер предложила вариант изображения Юлия Цезаря, если бы он жил в наше время.





Реконструкция лица Юлия Цезаря. Проект Royalty Now



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