logo

BTC/USD

16772.55

ETH/USD

1258.89

LTC/USD

58.02

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Бенкси создал новый граффити в пострадавшем войной украинском городе (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Бенкси создал новый граффити в пострадавшем войной украинском городе (ФОТО)

Бэнкси нарисовал граффити на разрушенном доме в украинском городе, пострадавшем от российской оккупации.

12 ноября 2022, 18:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Наиболее известный граффити художник мира Бенкси приехал в Украину и разрисовал стены разрушенных домов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Banksy в Instagram.

Бенкси создал новый граффити в пострадавшем войной украинском городе (ФОТО)

Граффити Бенкси в Украине. Фото: из открытых источников

Бэнкси создал рисунок в городе Бородянка, пострадавшем от российской оккупации в первые недели войны. Художник на рисунке изобразил девочку гимнастку, выполняющую стойку на руках на бетонных обломках от поврежденного дома. Бэнкси опубликовал свою работу в Instagram поздно вечером 12 ноября.

Просмотреть граффити известного художника можно ниже:

Кроме того, на улицах Бородянки появилось еще одно изображение в стиле Бэнкси, которое пока не было опубликовано в Instagram . На нем маленькая девочка опрокидывает через себя взрослого мужчину, выполняя один из приемов дзюдо.

Этот граффити довольно символично и напоминает библейскую историю Давида и Голиафа. Когда ужасный и непобедимый Голиаф проиграл малоизвестному Давиду. Также и Украине предсказывали поражение через несколько дней. Также стенопись отсылает в любимое боевое искусство Владимира Путина.

Посмотреть не подтвержденное граффити Бенкси в Бородянке можно ниже:

Бенкси создал новый граффити в пострадавшем войной украинском городе (ФОТО) - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский художник Андрей Сагач создал дизайн новой почтовой марки для "Укрпочты", который присвятил отвоеванию Херсона.

Также "Комментарии" писали о количестве украинских беженцев, покидавших разрушенные дома. Больше всего украинцев приняла Польша, также известно, кто вошел в десятку популярных стран среди украинских беженцев, бежавших от нападения российских войск.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/banksy/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!