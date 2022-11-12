Бенкси создал новый граффити в пострадавшем войной украинском городе (ФОТО)

Наиболее известный граффити художник мира Бенкси приехал в Украину и разрисовал стены разрушенных домов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Banksy в Instagram.



Граффити Бенкси в Украине. Фото: из открытых источников

Бэнкси создал рисунок в городе Бородянка, пострадавшем от российской оккупации в первые недели войны. Художник на рисунке изобразил девочку гимнастку, выполняющую стойку на руках на бетонных обломках от поврежденного дома. Бэнкси опубликовал свою работу в Instagram поздно вечером 12 ноября.

Просмотреть граффити известного художника можно ниже:

Кроме того, на улицах Бородянки появилось еще одно изображение в стиле Бэнкси, которое пока не было опубликовано в Instagram . На нем маленькая девочка опрокидывает через себя взрослого мужчину, выполняя один из приемов дзюдо.

Этот граффити довольно символично и напоминает библейскую историю Давида и Голиафа. Когда ужасный и непобедимый Голиаф проиграл малоизвестному Давиду. Также и Украине предсказывали поражение через несколько дней. Также стенопись отсылает в любимое боевое искусство Владимира Путина.

Посмотреть не подтвержденное граффити Бенкси в Бородянке можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский художник Андрей Сагач создал дизайн новой почтовой марки для "Укрпочты", который присвятил отвоеванию Херсона.



Также "Комментарии" писали о количестве украинских беженцев, покидавших разрушенные дома. Больше всего украинцев приняла Польша, также известно, кто вошел в десятку популярных стран среди украинских беженцев, бежавших от нападения российских войск.

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