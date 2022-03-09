Житомирская область снова пострадала от авиаударов: есть погибшие

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Светлана Шкурупий
В
ночь на 9 марта, российские военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской
области. От взрывов пострадало несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие
и завод "Изоват" в Житомире. Об этом рассказал председатель
Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает Telegram-канал
"Житомир. Info".
По Житомирской области нанесли авиаудар / фото: ГСЧС
Известно,
что в результате авиаударов в Житомирской области погибло 9 человек: 4
военнослужащих и 5 гражданских, среди них 2 младенцев и 1 несовершеннолетний
ребенок.
Как
сообщает пресс-служба ГСЧС, в Малине на ул. Вокзальная было разрушено взрывом 7
частных одноэтажных домов. Спасатели сразу прибыли на место происшествия и из-под
завалов достали тела 5 людей.
Также
оккупанты ударили по общежитию в Житомире, в результате полностью разрушен
многоквартирный дом. В полицию поступила информация о гибели 4 человек. Еще 3
получили ранения. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Разборка
завалов продолжается.
Еще один ракетный удар был по помещению производственного предприятия "Изоват" в Житомире. Проводятся работы на месте происшествия. Информации о пострадавших людях там пока нет.
Напомним,
что российские оккупанты совершили авианалет на территорию Броваров, в результате удара пострадали шесть человек. Как сообщается, ВС РФ нанесли удар
по "центру военной радиолокационной связи" в городе Бровары.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что мэр города Житомир Сергей
Сухомлин предупредил о том, что за мародерство в области и городе будут незадерживать, а расстреливать на месте.
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