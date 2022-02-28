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На Бровары был совершен авианалет: есть пострадавшие

Как отмечает Сапожко, в результате авианалета пострадали шесть человек

28 февраля 2022, 21:56
Автор:

Ольга Чародий
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Российские оккупанты совершили авианалет на территорию Броваров. Известно о пострадавших. Об этом пишет на Facebook-странице мэр Броваров Игорь Сапожко.

На Бровары был совершен авианалет: есть пострадавшие

Бровары - фото из открытых источников


"Уточняем наши потери: 1 погибший, 5 раненых.   Авианалит в районе воинской части Киевской", -  написал мэр Броваров.


Как отмечает Сапожко, в результате авианалета пострадали шесть человек. Призывает граждан не покидать укрытие. Как сообщается, ВС РФ нанесли удар по "центру военной радиолокационной связи" в городе Бровары.


Напомним, после последнего российского обстрела в Харькове снова есть погибшие и раненые. В больницу уже доставили 31 человека. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины. После обстрела Харькова, который совершили российские оккупанты 28 февраля, в больницы поступил 31 человек с ранениями. Одна женщина погибла. Сейчас устанавливается точная цифра пострадавших и погибших. "Поскольку обстрел закончился недавно, число раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже", – говорится в сообщении.Также в ГСЧС уточнили, что за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клиническую многопрофильную больницу 25 доставлено 44 раненых.


Как сообщали ранее украинская певица Светлана Лобода, которая на протяжении последних четырех лет жила и выступала в России, а сейчас проживает в Европе, записала видеобращение к подписчикам в Instagram, касаемо войны в Украине.  Артистка со слезами на глазах рассказала подписчикам о полномасштабной войне, которая на данный момент и уже пятый день проходит в Украине, откуда родом сама Лобода.





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Источник: https://www.facebook.com/i.sapozhko
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