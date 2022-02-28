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В Харькове снаряд попал в жилой дом: фото последствий обстрела

Сейчас устанавливается точная цифра пострадавших и погибших

сегодня, 19:39 comments1088
Автор:

Ольга Чародий
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После последнего российского обстрела в Харькове снова есть погибшие и раненые. В больницу уже доставили 31 человека.

В Харькове снаряд попал в жилой дом: фото последствий обстрела

Харьков - фото из открытых источников

Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины.


После обстрела Харькова, который совершили российские оккупанты 28 февраля, в больницы поступил 31 человек с ранениями. Одна женщина погибла. Сейчас устанавливается точная цифра пострадавших и погибших.

В Харькове снаряд попал в жилой дом: фото последствий обстрела - фото 2


"Поскольку обстрел закончился недавно, число раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже", – говорится в сообщении.

В Харькове снаряд попал в жилой дом: фото последствий обстрела - фото 3

Также в ГСЧС уточнили, что за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клиническую многопрофильную больницу 25 доставлено 44 раненых.

В Харькове снаряд попал в жилой дом: фото последствий обстрела - фото 4


Напомним, украинская певица Светлана Лобода, которая на протяжении последних четырех лет жила и выступала в России, а сейчас проживает в Европе, записала видеобращение к подписчикам в Instagram, касаемо войны в Украине.  Артистка со слезами на глазах рассказала подписчикам о полномасштабной войне, которая на данный момент и уже пятый день проходит в Украине, откуда родом сама Лобода.  "Людей убивают, люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. С ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбегать, под пулями, под ракетами", — сказала Лобода.  Певица отметила, что сейчас в Украине находится ее семья: папа, сестра, братья, тети, дяди, бабушки и дедушки. Все они прачутся от обстрелов и взрывов в гаражах, подвалах, метро. Светлана Лобода подчеркнула, что не может их пока вывезти, поскольку это опасно. 





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