Жестокий бизнес: как на Азовском море издеваются над животными (ФОТО)

"Не желаете ли сделать необычное фото с экзотическими животными?" — такую фразу из года в год слышат отдыхающие в Бердянске, Кирилловке и других курортах на Азовском море. Однако один только вид этих животных вызывает ужас.

Жестокое обращение с животными на пляжах курортов - фото: из открытых источников

Ежегодно в Сети появляются фотографии измученных жарой животных, которых "бизнесмены" днями волочат за собой по солнцепеку. В основном для фото владельцы такого сомнительного бизнеса используют крокодилов, птиц, маленьких обезьянок, различных рептилий и т.д. Зачастую вид этих зверьков оставляет желать лучшего.





В мае 2021 года на берегу моря в курортной Кирилловке отдыхающие случайно наткнулись на труп крокодила, в которым ранее предлагали фотографироваться. Животное было попросту выброшено, будто мусор. Фотографии были опубликованы общественной организацией UAnimals.





Вместе с тем активисты призвали людей отказаться навсегда от фото с животными на пляжах. Вместо этого участник организации предлагают делать фото возле ситилайтов с изображением различных животных, которые они установили. Их можно встретить в следующих городах: Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Кропивницком, Ивано-Франковске, Ровно, Сумах, Хмельницком, Харькове, Черкассах и Черновцах.





Сейчас, в разгар летнего сезона, на курортах Азовского моря вновь появляются измученные животные, фото с которыми так упорно предлагают отдыхающим их владельцы. Активисты отмечают, что чем скорее люди начнут отказываться от этих фото, тем быстрее этот бизнес просто умрет.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какие животные могут вымереть из-за глобального потепления. Также издание информировало о том, что ученые бьют тревогу из-за возможной гибели многих животных.

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