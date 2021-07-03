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Ученые бьют тревогу из-за возможной гибели многих животных: в чем причина

Исследователи выступают с призывом отказаться от производства пластика

сегодня, 15:06
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Новой Зеландии обнародовали шокирующие результаты исследования, в котором они пришли к выводу, что более полутора тысяч видов животных имеет в своих организмах микропластик. Об этом сообщает МЕТА со ссылкой на профильное издание Phys.org.

Ученые бьют тревогу из-за возможной гибели многих животных: в чем причина

Ученые бьют тревогу из-за возможной гибели многих животных - фото из открытых источников

Наличие пластика в организмах животных объясняется тем, что чаще всего он принимают частицы за еду и глотают их. Согласно анализу множества видов животных, микропластик стал попадать не только в организмы жителей морей или океанов, а так же и наземных и пресноводных животных. 

Ученое сообщество очень встревожено результатами исследования и выступают с призывом отказаться от производства пластика. Они уверены, что если производство не будет приостановлено, то многие виды животных окажутся на грани вымирания, поскольку адаптироваться к пластику им не удастся. 

Напомним, что Украину уже сделала первый шаг к борьбе с пластиком. На повторном втором чтении приняла проект закона № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории государства. Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко подчеркивает, что каждую секунду в мире используются и выбрасываются 160 тысяч одноразовых пакетов. Они, как и другие пластиковые предметы, приводят к гибели огромного количества животных.

К примеру, пластиковая соломинка, застрявшая в носу морской черепахи; мертвая птица с пластиком, блокирующим ее дыхательные пути; пляж, заваленный пластиковыми бутылками и другим мусором. Полиэтиленовые пакеты и упаковка, даже разлагаясь, распадаются на множество микрочастиц, которые также убивают животных еще много лет. Эти микрочастицы обнаруживают уже и в городских водопроводных системах, и в самых глубоких участках Мирового океана.




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Источник: https://meta.ua/uk/news/world/16544-vchen-viyavili-mkroplastk-u-bagatoh-vidah-tvarin/
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