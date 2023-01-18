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Женщина более 20 лет прожила с ножницами в желудке: подробности (ФОТО 18+)

Из-за врачебной халатности женщина долгие годы испытывала постоянную боль в области брюшной полости и не могла понять, что же с ней происходит на самом деле.

сегодня, 00:15
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Автор:

Анна Нестерова

Жительница Бангладеш — 55-летняя Бачена Хатун — в 2002 году пережила хирургическое вмешательство, в результате которого удалили желчные камни.

Женщина более 20 лет прожила с ножницами в желудке: подробности (ФОТО 18+)

Хирургическая ошибка/ Иллюстрационное фото

Операция проходила в клинике Чуаданга. Хирурги удалили камни и сообщили пациентке, что операция прошла успешно. Спустя несколько дней женщину выписали, однако дома она внезапно почувствовала сильные боли в области живота. Встревоженная Бачена приехала в клинику и обратилась за помощью к врачам, однако хирурги уверили ее, что она ощущает послеоперационные боли и это нормально. Женщину отправили домой и пообещали, что вскоре ее состояние нормализуется.

После этого на протяжении многих лет Бачена продолжала испытывать мучительные боли в области брюшной. Она посетила огромное количество специалистов, однако они разводили руками и только выписывали ей лекарства. Женщина потратила все свои сбережения на медикаменты, но боль в животе никуда так и не исчезла.

Лишь спустя более чем 20 лет после операции по удалению камней один из медиков порекомендовал Бачене провести рентген брюшной полости. Именно с его помощью удалось установить, что внутри живота у женщины находятся забытые много лет назад хирургические ножницы. 

Женщина более 20 лет прожила с ножницами в желудке: подробности (ФОТО 18+) - фото 2

Измученной женщине провели операцию и изъяли из ее брюшной полости ножницы, которые более 20 лет не давали ей спокойно жить. На сегодняшний день она продолжает восстанавливаться. 

Также, сообщается, что данный инцидент будет рассмотрен специальной комиссией и по возможности расследован.

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Женщина более 20 лет прожила с ножницами в желудке: подробности (ФОТО 18+) - фото 3



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