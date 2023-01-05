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В Америке впервые в истории казнили трансгендера (ВИДЕО)

Присяжные признали вину подсудимого, но не смогли согласовать меру наказания, поэтому смертный приговор вынес судья.

сегодня, 06:45
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Автор:

Анна Нестерова








В Американском штате Миссури впервые за всю историю страны казнили трансгендера — 49-летняя Эмбер Маклоклин была лишена жизни путем введения инъекции яда.

В Америке впервые в истории казнили трансгендера (ВИДЕО)

Смертная казнь/ Фото: NBC News

Так, сообщается, что Маклоклин, который на тот момент являлся мужчиной, был признан виновным в жестоком убийстве своей подруги, которое было совершено в 2003 году. Тогда, злоумышленник изнасиловал и зарезал девушку по имени Беверли Гюнтер, а затем расчленил сбросил ее тело возле реки Миссисипи в Сент-Луисе. После этого этого преступник был задержан, а его вину полностью доказали прокуроры.

После попадания в тюрьму Маклоклин решил изменить свой пол и начал транс-переход.

В ходе длительных судебных заседаний присяжные признали вину Маклоклин, но не смогли согласовать меру наказания, поэтому смертный приговор вынес судья. Несколько конгрессменов выступили против данного решения, а общественность взбунтовалась. Адвокаты просили заменить смертную казнь на пожизненное заключение, но 3 января 2023 года губернатор-республиканец Майк Персон отклонил просьбу о помиловании и приговор был исполнен. Маклафлин сделали смертельную инъекцию — в этот момент она разговаривала с духовным наставником. 

В Америке впервые в истории казнили трансгендера (ВИДЕО) - фото 2

Стоит отметить, что с момента восстановления на территории США смертной казни в середине 1970-х годов всего было казнено 1558 человек. Все, кроме 17 казненных, были мужчинами.

Отмечается, что ранее не было известно ни об одном случае казни открытого трансгендерного заключенного. Маклафлин начал свой переход из мужчины в женщину около трех лет назад, когда он находился в государственной тюрьме в Потоси.

Интересно, что в большинстве штатов США необходимо чтобы все без исключения присяжные единогласно проголосовали за вынесение смертной казни, однако в Миссури этого правила нет.

В Америке впервые в истории казнили трансгендера (ВИДЕО) - фото 3

Ранее "Комментарии" писали о том, что в сети показали одну из самых кровавых российских пыточных в Херсоне (ВИДЕО). Рядом с пыточной камерой было обнаружено стихийное захоронение, в котором находились тела более 35 человек. Предполагается, что через найденную пыточную "проходили" женщины и даже дети.

Читайте также: Хакеры вызывали домой к людям спецназ и транслировали это в сети: в чем смысл. Злоумышленников удалось задержать. На данный момент они находятся под следствием и им грозит длительное тюремное заключение.





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