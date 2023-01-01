"Вы умираете": в Англии больница во время праздников отправила пациентам жуткие письма

В очень неприятную и скандальную ситуацию попал медицинский центр Аскерн, расположенный в Англии (Южный Йоркшир). Как сообщается, сотрудники хирургического отделения медицинского учреждения хотели поздравить своих пациентов с Рождеством, однако вместо этого отправили им письма с жуткими диагнозами.

Жуткие письма/ Фото из открытых источников

Каждому пациенту было доставлено письмо, в котором был прописан диагноз: "агрессивный рак легких с метастазами". Люди, получившие подобные сообщения впадали в панику и начинали лихорадочно звонить в клинику, однако номер был постоянно занят и им никто не отвечал.

Как оказалось, рассылка была совершена по ошибке и виной всему системный сбой. Сообщается, что спустя 20 минут после жутких писем об неизлечимой онкологии клиентам клиники пришли сообщения с извинениями за неправильный диагноз и с пожеланием "веселого Рождества и счастливого Нового года".

Клиенты клиники до сих пор пребывают в стрессовом состоянии и не понимают, что произошло. Ожидается, что пациенты, получившие такие ужасные письма, будут обращаться в суд.

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