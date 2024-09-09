Зеленский рассказал, что делается в Полтаве после ракетного удара

В больницах остается 220 раненых из-за ракетного удара по Полтаве 3 сентября. Об этом в вечернем обращении 8 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии".

Спасательно-поисковые работы в Полтаве, ГСЧС Украины

"Среди них есть и тяжелые, очень тяжелые раненые. Спасибо всем врачам, всем медицинским сестрам, которые пытаются помочь, пытаются сохранить как можно больше жизней", — сказал президент.

Напомним, что во вторник 3 сентября российские оккупанты нанесли удар по Полтаве двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Попадание было по территории учебного заведения и соседней больницы, частично разрушено одно из зданий военного Института связи.

5 сентября в ГСЧС сообщили о завершении спасательно-поисковой операции.

В результате удара погибли 55 человек, 8 сентября начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в больницах скончались трое пострадавших, общее число погибших возросло до 58 человек. Ранения получили более 328 человек.

Уголовное производство по ракетному удару рф по учебному центру в Полтаве открыло ГБР. Досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность Украины приступила к прокуратуре. К оперативному расследованию привлекли Военную службу правопорядка в ВСУ, хотят выяснить, сделано ли достаточно, чтобы избежать гибели военнослужащих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Эта атака продемонстрировала нехватку систем противовоздушной обороны, что делает Украину уязвимой для российских ударов, а также недостатки украинской армии, которая не смогла лучше защитить учебный центр. Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, известие об ударе по институту вызвало гнев в Украине. В Сухопутных войсках Украины заявили о проведении расследования, надлежащим ли образом осуществлялось управление учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы со стороны противника.