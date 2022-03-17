Заслуженная артистка Украины погибла во время ракетных обстрелов Киева

Заслуженная артистка Украины Оксана Швец 17 марта погибла в результате обстрела жилого дома в Киеве российскими захватчиками. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал Киевский национальный академический молодой театр на своей странице в Facebook.

Оксана Швец - фото из открытых источников

"Непоправимое горе в семье молодого театра. Во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения пришедшему на нашу землю врагу!" – говорится в сообщении Киевского национального академического молодого театра.

Театральный критик Олег Вергелис отметил, что совсем недавно, 10 марта, Оксана Швец праздновала свой день рождения, а уже через неделю погибла из-за бомбардировки российскими оккупантами. Ранение также получил сын украинской артистки Александр.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинские парламентарии приняли законопроект №7151, расширяющий перечень наших соотечественников, которые смогут получить статус участника боевых действий и пользоваться льготами.

Также "Комментарии" писали, что все выпускники получат дипломы в 2022 году. 16 марта 2022 года Кабмин принял постановление "Об особенностях аккредитации образовательных программ, по которым осуществляют подготовку соискатели высшего образования, в условиях военного положения". Документом предусматривается продление срока действия аккредитационных сертификатов заведений высшего образования на определенный срок.

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