logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Заслуженная артистка Украины погибла во время ракетных обстрелов Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Заслуженная артистка Украины погибла во время ракетных обстрелов Киева

Оксана Швец погибла при обстреле Киева российскими оккупантами

сегодня, 21:12
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Заслуженная артистка Украины Оксана Швец 17 марта погибла в результате обстрела жилого дома в Киеве российскими захватчиками. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал Киевский национальный академический молодой театр на своей странице в Facebook.

Заслуженная артистка Украины погибла во время ракетных обстрелов Киева

Оксана Швец - фото из открытых источников

"Непоправимое горе в семье молодого театра. Во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения пришедшему на нашу землю врагу!" – говорится в сообщении Киевского национального академического молодого театра.

Театральный критик Олег Вергелис отметил, что совсем недавно, 10 марта, Оксана Швец праздновала свой день рождения, а уже через неделю погибла из-за бомбардировки российскими оккупантами. Ранение также получил сын украинской артистки Александр.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинские парламентарии приняли законопроект №7151, расширяющий перечень наших соотечественников, которые смогут получить статус участника боевых действий и пользоваться льготами.

Также "Комментарии" писали, что все выпускники получат дипломы в 2022 году. 16 марта 2022 года Кабмин принял постановление "Об особенностях аккредитации образовательных программ, по которым осуществляют подготовку соискатели высшего образования, в условиях военного положения". Документом предусматривается продление срока действия аккредитационных сертификатов заведений высшего образования на определенный срок.

Читайте на портале "Комментарии": приложение Starlink загрузило рекордное количество раз в сутки в Украине.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/molodyytheatre/posts/1843058419224678
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!