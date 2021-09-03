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Записи с камер наблюдения погибшего мэра Кривого Рога прошли монтаж в профессиональном видеоредакторе - СМИ

Видеозаписи с камер наблюдения могли проходить через видеоредактор

сегодня, 14:33
Автор:

Станислав Молчанов

В Сети появились уникальные материалы, которые могут говорить о том, что видео из дома Константина Павлова "прошло" через мощнейший видеоредактор. Об этом сообщает издание Vesti.ua.

Записи с камер наблюдения погибшего мэра Кривого Рога прошли монтаж в профессиональном видеоредакторе - СМИ

Константин Павлов. Фото из открытых источников.

Недавно был обнародован очередной кусок видеозаписей, склеенных из разных ракурсов.

Как пишет издание Vesti, на фото четко видно, что перед "сливом" видео на протяжении десяти дней находилось в мощнейшем видеоредакторе Davinci Resolve, который имеет огромные возможности монтажа, графики и работы с видеорядом, вплоть до удаления и добавления объектов в режиме 3D-графики.

Отмечается, что с помощью программы, в которой перед "сливом" обрабатывалось видео с четырех камер из дома погибшего мэра Кривого Рога, в Голливуде делались такие известные кинокартины как "Железный человек", "Терминатор в 3D" "Человек-паук" "Хан Соло. Звёздные войны. Истории" и другие.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что городской глава Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым на веранде загородного дома. Труп мужчины нашел знакомый погибшего на пороге веранды, на улице Украинской. Он лежал в луже крови, а рядом находилось ружье. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в сети опубликовали новые видео с последними секундами жизни мэра Кривого Рога. На видео видно, как городской чиновник сидит у дверей своего коттеджа, а потом стреляет в себя. Еще раньше он переписывался с незнакомцем в мессенджере и мерил комнату шагами. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://vesti.ua/strana/video-s-kamer-pavlova-10-dnej-montirovali-v-superprogramme-dlya-gollivuda
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