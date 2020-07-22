kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.07.2020

BTC/USD

9344.65

ETH/USD

243.82

LTC/USD

43.64

НБУ 22.07.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Захват заложников в Луцке: что известно о сообщнике Максима Плохого
commentss НОВОСТИ Все новости

Захват заложников в Луцке: что известно о сообщнике Максима Плохого

Вероятный сообщник луцкого террориста согласился сотрудничать со следствием

сегодня, 09:32
Автор:

Виолетта Комаровская
Захват заложников в Луцке: что известно о сообщнике Максима Плохого

Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Незадолго до штурма автобуса с заложниками в Луцке, в Харькове полиция задержала вероятного сообщника Максима Плохого. Мужчина свою причастность отрицать не стал и даже согласился сотрудничать с правоохранителями. Об этом сообщили в пресс-службе харьковской полиции. 

Через несколько часов после захвата заложников в Луцке следствие привело полицейских к дому 44-летнего харьковчанина. Мужчину задержали. Подозревают, что именно он помогал Максиму Плохому готовить теракт. Сам подозреваемый отрицать этого не стал и решил рассказать следователям, как именно все было.

Дома у харьковчанина полицейские нашли целый арсенал оружия. Там были гладкоствольное ружье, 2 пистолета и сотни патронов к ним, корпусы ручных гранат РГД-5 и Ф-1, а также запалы к ним. Все это правоохранители передали на экспертизу и выясняют, откуда оружие появилось в доме подозреваемого. 

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков также рассказывал о том, что у луцкого террориста могут быть и другие сообщники. Но сколько их и в каких они живут городах - пока говорить нельзя. Это может навредить следствию.

Напомним, "Комментарии" рассказывали ранее о том, что Максим Плохой удерживал в заложниках 13 человек в течение приблизительно 12-ти часов. Отпустить людей он согласился, в частности, после того, как с ним поговорил президент Владимир Зеленский и выполнил одно из его условий. Около 22:00 автобус в Луцке силовики взяли штурмом. Раненых нет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!