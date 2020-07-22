Захват заложников в Луцке: что известно о сообщнике Максима Плохого

Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Незадолго до штурма автобуса с заложниками в Луцке, в Харькове полиция задержала вероятного сообщника Максима Плохого. Мужчина свою причастность отрицать не стал и даже согласился сотрудничать с правоохранителями. Об этом сообщили в пресс-службе харьковской полиции.

Через несколько часов после захвата заложников в Луцке следствие привело полицейских к дому 44-летнего харьковчанина. Мужчину задержали. Подозревают, что именно он помогал Максиму Плохому готовить теракт. Сам подозреваемый отрицать этого не стал и решил рассказать следователям, как именно все было.

Дома у харьковчанина полицейские нашли целый арсенал оружия. Там были гладкоствольное ружье, 2 пистолета и сотни патронов к ним, корпусы ручных гранат РГД-5 и Ф-1, а также запалы к ним. Все это правоохранители передали на экспертизу и выясняют, откуда оружие появилось в доме подозреваемого.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков также рассказывал о том, что у луцкого террориста могут быть и другие сообщники. Но сколько их и в каких они живут городах - пока говорить нельзя. Это может навредить следствию.

Напомним, "Комментарии" рассказывали ранее о том, что Максим Плохой удерживал в заложниках 13 человек в течение приблизительно 12-ти часов. Отпустить людей он согласился, в частности, после того, как с ним поговорил президент Владимир Зеленский и выполнил одно из его условий. Около 22:00 автобус в Луцке силовики взяли штурмом. Раненых нет.

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