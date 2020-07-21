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Арсен Аваков рассказал, был ли заминирован автобус

По словам министра внутренних дел, взрывчатки нигде не было обнаружено

сегодня, 23:18
Автор:

Владимир Лавский
Арсен Аваков рассказал, был ли заминирован автобус

Министр внутренних дел Арсен Аваков признался, что информация о минировании в Луцке оказалась ложной. Об этом передает "Укринформ". 

"Раненых нет, взрывчатки мы также нигде не обнаружили, к счастью, информация оказалась ложной. Да, угроза была, хорошо, что это позади", - отметил Аваков. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Арсен Аваков на брифинге с журналистами рассказал, как проходила операция по освобождению заложников

"Мы не паниковали, пытались до конца действовать слаженно и командно. Сначала немного перенервничали, когда пытались спасти ребенка и террорист выстрелил. Пуля прошла буквально в 15 сантиметрах от первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля. Суммарно мы освободили 13 человек. Сначала троих, потом десятерых после штурма. Мы проводим следственные действие. У Максима Плохого явно были сообщники, одного в Харькове мы уже задержали. Но пока не можем сказать, сколько людей у него было в сообщниках на самом деле. Эта тайна следствия. Как только все решим, так и расскажем. Какова причина захвата? Он неуравновешенный человек. Человек долго сидел в тюрьме, придумал себе какой-то свой пример, свои правила, по которым должны все жить. После диалога с нами он решил сам выйти из автобуса и сдаться", - сказал Арсен Аваков.


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