Захват Кабмина участником АТО: почему подобные ЧП происходят в Украине

Сегодня, 4 августа, участник АТО угрожал взорвать в здании Кабмина на ул. Грушевского гранату. Мужчину, который не выдвигал никаких требований (просто говорил, что его "достала жизнь"), задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям. Самая тяжелая — ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины (до 15 лет лишения свободы).

Захват Кабмина участником АТО - фото: Радио Свобода

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему происходят подобные ЧП и какие из происходящего следует сделать выводы.

До тех пор, пока закон будет работать выборочно, повторение таких ситуаций – вопрос времени

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь с сожалением отмечает, что такие ситуации будут повторяться.

"Причина – негативная экономическая ситуация в стране и продолжающаяся война, что непременно ведёт к появлению разного нелегального оружия и боеприпасов на территории Украины (везут из зоны АТО/ООС). Плюс — благосклонное отношение закона к самим участники АТО. Тенденция показывает, что фигурантами в преступлениях с незаконным использованием оружия и взрывчатых веществ часто являются бывшие участники боевых действий на Донбассе", – акцентирует Денис Бондарь.

По его словам, когда человек понимает, что он за своё уголовное правонарушение не понесёт наказание по всей строгости закона, то он и переступает закон легче и чаще.

"Тому примером могут послужить решения суда по другим похожим резонансным делам: Алексея Белько за угрозу взорвать мост вместо реального срока отправили на принудительное лечение. А Владислав Шатило, который в 2016 году в Мариуполе убил мужчину, перерезав горло, в итоге отделался двумя годами служебных ограничений и выплатой в сумме 20 тысяч долларов", – отмечает адвокат.

Он подчеркивает, что в Европе, куда Украина якобы настойчиво стремится, закон работает жестко и безальтернативно. И за резонансные преступления правонарушители там отвечают всегда.

"Еще одним примером может послужить США. Когда в январе этого года люди ворвались в здание сената, в течение месяца правоохранительные органы всех их идентифицировали и потом задерживали. После чего были предъявлены обвинения и получены реальные приговоры и сроки", — рассказывает Денис Бондарь.

По его мнению, украинским чиновникам однозначно стоит сделать вывод, что люди пришедшие из АТО, требуют реабилитации. И следует уделять больше внимание этому и их реинтеграции в общество.

"До тех пор, пока закон будет работать выборочно (а к сожалению, в Украине он именно так и работает), повторение таких ситуаций – вопрос времени. Последствиями же ЧП с гранатой в здании Кабмина может стать усиление пропускного режима на всех режимных и государственных объектах, – прогнозирует Денис Бондарь. – Ряд экспертов и оппозиционных политиков уверяют, что к осени возможны народные волнения из-за высоких тарифов и в целом неудовлетворительной экономической ситуации в стране. И сегодняшний случай – удобный повод для власти усилить охрану правительственного квартала и ограничить свободный проход возле зданий Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента".

Безнаказанность порождает преступление

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечает:

"Вывод из этой ситуации один. Безнаказанность порождает преступление. Такие ЧП будут продолжаться – чем дальше, тем больше. Потому что никто не несет ответственности. 31 августа 2015 некий Гуменюк метает гранату под Радой — и погибают 4 гвардейца. Где этот человек? Где материалы следствия? Где решение суда? Где аналогичные решения по террористам, которые захватывали автобус с пассажирами в Луцке, угрожали взорвать мост Метро?"

По словам эксперта, каждый гражданин должен понимать, что за любое действие, которое может быть классифицировано как теракт или захват заложников – будет неотвратимое наказание. С лишением свободы, согласно уголовно-процессуальному кодексу.

"А пока этого не будет, такие случаи будут продолжаться, – предупреждает Олег Жданов. – Своим бездействием государство фактически поощряет такие поступки людей, которые доведены до отчаяния, по какому-то морально-психологическому состоянию или по иным причинам идут на крайние меры. И пытаются добиться неких важных для них результатов любыми способами, понимая, что никто их за это не накажет".

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