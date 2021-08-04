Новые подробности про мужчину, который угрожал взорвать Камбин

Оказывается, дважды раненый участник АТО пришел сегодня к зданию на улице Грушевского с предполагаемым взрывным устройством.

Мужчину, который хотел взорвать Кабмин таки арестовали (фото из открытых источников)

Последние подробности об украинце, который, по его словам, принес в правительство гранату. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Нацполиции Игоря Клименко, с которой он выступил во время брифинга.

Гражданин, который хотел совершить преступление, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины. Он принес с собой гранату и намеревался подорвать ее тут же.

"Ситуация нестандартная потому, что это был участник АТО, который прошел боевые действия, который был два раза ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму и совершил это преступление, потому, что такие сложились у него жизненные события", — рассказал Клименко.

К слову, сегодня около десяти часов утра к зданию Кабмина зашел гражданин. Из кармана он вытащил неизвестное устройство, по его словам, взрывное и угрожал его тут же взорвать. Правоохранители убедили его не делать этого.

По этому поводу в столице ввели специальную полицейскую операцию и перекрыли ближайшие в районе Кабинета Министров улицы.

Позже мужчину задержали.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Киеве мужчина угрожает взорвать супермаркет. Мужчина зашел в супермаркет с подозрительным черным пакетом, после чего начал кричать, что там у него есть бомба и он всех взорвет. На месте происшествия также присутствовала следственно-оперативная группа. Полиция все же арестовала мужчину. К счастью, никто не пстрадал.

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