Новые подробности про мужчину, который угрожал взорвать Камбин

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Лиля Воробьева
Оказывается, дважды раненый участник АТО пришел сегодня к зданию на улице Грушевского с предполагаемым взрывным устройством.
Мужчину, который хотел взорвать Кабмин таки арестовали (фото из открытых источников)
Последние подробности об украинце, который, по его словам, принес в правительство гранату. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Нацполиции Игоря Клименко, с которой он выступил во время брифинга.
Гражданин, который хотел совершить преступление, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины. Он принес с собой гранату и намеревался подорвать ее тут же.
К слову, сегодня около десяти часов утра к зданию Кабмина зашел гражданин. Из кармана он вытащил неизвестное устройство, по его словам, взрывное и угрожал его тут же взорвать. Правоохранители убедили его не делать этого.
По этому поводу в столице ввели специальную полицейскую операцию и перекрыли ближайшие в районе Кабинета Министров улицы.
Позже мужчину задержали.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Киеве мужчина угрожает взорвать супермаркет. Мужчина зашел в супермаркет с подозрительным черным пакетом, после чего начал кричать, что там у него есть бомба и он всех взорвет. На месте происшествия также присутствовала следственно-оперативная группа. Полиция все же арестовала мужчину. К счастью, никто не пстрадал.
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