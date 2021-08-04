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Новые подробности про мужчину, который угрожал взорвать Камбин

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что мужчина был участником АТО

сегодня, 14:00
Автор:

Лиля Воробьева

Оказывается, дважды раненый участник АТО пришел сегодня к зданию на улице Грушевского с предполагаемым взрывным устройством.

Новые подробности про мужчину, который угрожал взорвать Камбин

Мужчину, который хотел взорвать Кабмин таки арестовали (фото из открытых источников)

Последние подробности об украинце, который, по его словам, принес в правительство гранату. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Нацполиции Игоря Клименко, с которой он выступил во время брифинга.

Гражданин, который хотел совершить преступление, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины. Он принес с собой гранату и намеревался подорвать ее тут же.

"Ситуация нестандартная потому, что это был участник АТО, который прошел боевые действия, который был два раза ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму и совершил это преступление, потому, что такие сложились у него жизненные события", — рассказал Клименко.

К слову, сегодня около десяти часов утра к зданию Кабмина зашел гражданин. Из кармана он вытащил неизвестное устройство, по его словам, взрывное и угрожал его тут же взорвать. Правоохранители убедили его не делать этого.

По этому поводу в столице ввели специальную полицейскую операцию и перекрыли ближайшие в районе Кабинета Министров улицы.

Позже мужчину задержали.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Киеве мужчина угрожает взорвать супермаркет. Мужчина зашел в супермаркет с подозрительным черным пакетом, после чего начал кричать, что там у него есть бомба и он всех взорвет. На месте происшествия также присутствовала следственно-оперативная группа. Полиция все же арестовала мужчину. К счастью, никто не пстрадал.


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