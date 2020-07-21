Захват автобуса в Луцке: замминистра внутренних дел сообщил о первых результатах переговоров

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Максим Плохой разрешил передать воду заложникам. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош ("Максим Плохой") разрешил полиции передать упаковки воды в автобус. Воду заложникам принес первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль", - написал Геращенко.





Как ранее сообщали "Комментарии", в полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 10 человек. Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать. Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы.

Также Служба безопасности Украины отреагировала на теракт в Луцке.







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