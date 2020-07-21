СБУ отреагировала на захват автобуса в Луцке

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что в приоритете в деле луцкого террориста - жизнь и здоровье заложников. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По факту захвата автобуса в Луцке Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по части первой статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

"На данный момент работники Антитеррористического центра СБУ работают на месте событий и делают все возможное, чтобы заложники как можно скорее вышли из автобуса. Эти вопросы не лежат в общественной плоскости, поэтому на большинство вопросов мы ответим уже после того, как пассажиры автобуса будут в безопасности", - сказал Иван Баканов.

Как ранее сообщали "Комментарии", луцкий террорист Максим Плохой обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием записать видеообращение. Также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал первый комментарий по ситуации в Луцке. Также Аваков попросил журналистов не вводить общественность в заблуждение и не злить захватчика.





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