Загадочная смерть дипломата в Киеве: СМИ узнали имя погибшего

На столичных Осокорках, в субботу, 16 октября, нашли мертвым украинского дипломата. По информации журналистов, речь идет о 60-летнем Викторе Крыжановском. Об этом сообщается в сюжете "ТСН".

В Киеве нашли мертвым дипломата / Фото: Picture alliance

Известно, что тело мужчины обнаружила его домработница. Сначала была версия, что это могло быть убийство с признаками насильственной смерти. Но потом, в официальной сводке, сотрудники полиции сообщили, что дипломат умер в результате несчастного случая. Правоохранители не называют имя погибшего, но согласно данным СМИ, это Виктор Крыжановский, который работал в дипломатической службе с 1992 года.

В полиции Киева отметили, что по предварительной версии, мужчина упал с лестницы в своем доме. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Сотрудниками начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай". Идет досудебное расследование.

Напомним, что в селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца. Точной причины и деталей смерти судьи пока официально нет, на страницах полиции информация пока отсутствует. Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова уточнила, что делом занимается Госбюро расследований.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что накануне Нового года, 38-летняя женщина, работавшая в Организации объединенных наций (ООН), была найдена в собственной квартире без признаков жизни. Согласно информации издания New York Post, который ссылается на свои источники в правоохранительных органах, женщина покончила с собой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!