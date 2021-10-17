logo
Русский Українська

BTC/USD

60759.24

ETH/USD

3798.75

LTC/USD

184.52

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Загадочная смерть дипломата в Киеве: СМИ узнали имя погибшего
commentss НОВОСТИ Все новости

Загадочная смерть дипломата в Киеве: СМИ узнали имя погибшего

В Киеве на Осокорках было найдено тело 60-летнего мужчины, который работал дипломатом: известно имя погибшего

сегодня, 21:25
Автор:

Светлана Шкурупий

На столичных Осокорках, в субботу, 16 октября, нашли мертвым украинского дипломата. По информации журналистов, речь идет о 60-летнем Викторе Крыжановском. Об этом сообщается в сюжете "ТСН".

Загадочная смерть дипломата в Киеве: СМИ узнали имя погибшего

В Киеве нашли мертвым дипломата / Фото: Picture alliance

Известно, что тело мужчины обнаружила его домработница. Сначала была версия, что это могло быть убийство с признаками насильственной смерти. Но потом, в официальной сводке, сотрудники полиции сообщили, что дипломат умер в результате несчастного случая. Правоохранители не называют имя погибшего, но согласно данным СМИ, это Виктор Крыжановский, который работал в дипломатической службе с 1992 года.

В полиции Киева отметили, что по предварительной версии, мужчина упал с лестницы в своем доме. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Сотрудниками начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай". Идет досудебное расследование.

Напомним, что в селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца. Точной причины и деталей смерти судьи пока официально нет, на страницах полиции информация пока отсутствует. Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова уточнила, что делом занимается Госбюро расследований.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что накануне Нового года, 38-летняя женщина, работавшая в Организации объединенных наций (ООН), была найдена в собственной квартире без признаков жизни. Согласно информации издания New York Post, который ссылается на свои источники в правоохранительных органах, женщина покончила с собой.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/mig-upasti-zi-shodiv-u-kiyevi-na-dachi-znayshli-mertvim-diplomata-1888834.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ