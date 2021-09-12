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Под Киевом нашли при странных обстоятельствах мертвым судью Печерского суда

Точной причины и деталей смерти судьи пока официально нет

сегодня, 13:18
Автор:

Ольга Чародий

В селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца. Точные обстоятельства смерти неизвестны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Под Киевом нашли при странных обстоятельствах мертвым судью Печерского суда

Виталий Писанец - фото из открытого источника

Как сообщает "Сегодня", на теле нет видимых телесных повреждений, а поэтому о насильственной смерти в полиции пока не говорят.

В то же время, по информации "Обозревателя", якобы перед смертью, 11 сентября, мужчина отдыхал у знакомого. Якобы, как сообщает Свободный, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, судья и один из гостей поссорились, после чего у погибшего внезапно пошла кровь из носа, он потерял равновесие и упал на пол.

По другой версии между гостем и хозяином произошел конфликт. Впрочем, полиция в комментарии "Сегодня" информацию о драке или стрельбе не подтвердила. По данным правоохранителей, тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. тмечается, что товарищи оказывали помощь судье, но спасти его удалось. Медики "скорой" диагностировали смерть.

Точной причины и деталей смерти судьи пока официально нет, на страницах полиция информация пока отсутствует. Пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова уточнила, что делом занимается Госбюро расследований.

Напомним, в Подольске, что в Одесской области, родственники военнослужащего нашли его дома повешенным. На место вызвали полицию и медиков. Работники "скорой" констатировали смерть. По информации, 28-летний военный повесился дома, использовав кабель. Известно, что мужчина нес службу по контракту в воинской части А2980 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь". Самоубийство это или убийство, выясняют следователи. Во время обысков в квартире погибшего предсмертной записки не обнаружили. По факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.


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Источник: https://t.me/Segodnya_life/33884
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