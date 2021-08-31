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Главная Новости Общество происшествия В Одесской области военный совершил самоубийство: что известно о трагедии
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В Одесской области военный совершил самоубийство: что известно о трагедии

Предсмертную записку в квартире не нашли

сегодня, 17:15
Автор:

Козлова Альбіна

В Подольске, что в Одесской области, родственники военнослужащего нашли его дома повешенным. На место вызвали полицию и медиков. Работники "скорой" констатировали смерть. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в полиции.

В Одесской области военный совершил самоубийство: что известно о трагедии

В Одесской области военный совершил самоубийство, фото из открытых источников

По информации, 28-летний военный повесился дома, использовав кабель. Известно, что мужчина нес службу по контракту в воинской части А2980 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Самоубийство это или убийство, выясняют следователи. Во время обысков в квартире погибшего предсмертной записки не обнаружили. По факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства смерти мужчины и мотивы его поступка выясняются. Тело военного направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Как сообщал портал "Комментарии", в Ровно двое подростков напали на прохожую с ножом. Женщина госпитализирована в больницу. У потерпевшей непроникающие ранения, ее опросят следователи. Подросток, который нанес ножевые ранения женщине, будет задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мотивы и обстоятельства нападения выясняются.

Также мы писали, что в Херсонской области в детском лагере умерла несовершеннолетняя. Девочке из Кривого Рога стало плохо прямо во время танцев на сцене. Школьницу без сознания отвезли на машине в Геническую районную больницу, однако 16-летняя девочка умерла, не приходя в сознание. Известно, что результаты вскрытия ее тела показали, что у девочки были проблемы с сердцем. В медицинской справке умершей нет никаких записей о хронических болезнях и патологии.


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Источник: https://www.unian.net/incidents/nashli-mertvym-v-odesskoy-oblasti-rassleduyut-smert-28-letnnego-voennosluzhashchego-novosti-odessy-11529508.html?_gl=1*12o78ll*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_P6EEJX21DY*MTYzMDQyMDA2OS4zNy4xLjE2MzA0MjAyNjkuNg..*_ga_JLS
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