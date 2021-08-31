В Ровно двое подростков напали на прохожую с ножом: как отреагировали в полиции

В Ровно двое подростков напали на прохожую с ножом, фото из открытых источников

В Ровно двое подростков-братьев напали с ножом на прохожую. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Ровно.

Известно, что около 9:00 утра 31 августа подростки напали на 42-летнюю местную жительницу. Женщина шла по улице Черновола, когда один из ребят ударил ее несколько раз ножом в спину. После чего ребята скрылись с места происшествия.

Очевидцы вызвали полицию и "скорую". Женщина госпитализирована в больницу. У потерпевшей непроникающие ранения, ее опросят следователи.



Полицейские по описанию, которое предоставили свидетели, быстро разыскали несовершеннолетних нападающих. Выяснилось, что это 15-летние родные братья-близнецы, проживающие в Ровно. Работники Ровенского районного управления полиции общаются с детьми и их родителями.

По факту данные внесены в Единый реестр судебных расследований и открыто уголовное производство. Правовая квалификация — совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Подросток, который нанес ножевые ранения женщине, будет задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мотивы и обстоятельства нападения выясняются.

Как сообщал портал "Комментарии", суд присяжных в США приговорил мигранта за убийство студентки к пожизненному заключению. Преступление мужчина совершил еще в 2018 году, а приговор вынесли в августе 2021 года. Осужденный не будет иметь возможности условно-досрочного освобождения. Адвокаты говорят, что планируют подать апелляцию. В свою очередь семья погибшей довольна таким приговором.





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