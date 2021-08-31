logo
Русский Українська

BTC/USD

47765.48

ETH/USD

3416.88

LTC/USD

173.42

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Ровно двое подростков напали на прохожую с ножом: как отреагировали в полиции
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ровно двое подростков напали на прохожую с ножом: как отреагировали в полиции

Происшествие случилось посреди улицы утром 31 августа

сегодня, 15:55
Автор:

Козлова Альбіна

В Ровно двое подростков напали на прохожую с ножом: как отреагировали в полиции

В Ровно двое подростков напали на прохожую с ножом, фото из открытых источников

В Ровно двое подростков-братьев напали с ножом на прохожую. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Ровно.

Известно, что около 9:00 утра 31 августа подростки напали на 42-летнюю местную жительницу. Женщина шла по улице Черновола, когда один из ребят ударил ее несколько раз ножом в спину. После чего ребята скрылись с места происшествия.

Очевидцы вызвали полицию и "скорую". Женщина госпитализирована в больницу. У потерпевшей непроникающие ранения, ее опросят следователи.

Полицейские по описанию, которое предоставили свидетели, быстро разыскали несовершеннолетних нападающих. Выяснилось, что это 15-летние родные братья-близнецы, проживающие в Ровно. Работники Ровенского районного управления полиции общаются с детьми и их родителями.

По факту данные внесены в Единый реестр судебных расследований и открыто уголовное производство. Правовая квалификация — совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Подросток, который нанес ножевые ранения женщине, будет задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мотивы и обстоятельства нападения выясняются.

Как сообщал портал "Комментарии", суд присяжных в США приговорил мигранта за убийство студентки к пожизненному заключению. Преступление мужчина совершил еще в 2018 году, а приговор вынесли в августе 2021 года. Осужденный не будет иметь возможности условно-досрочного освобождения. Адвокаты говорят, что планируют подать апелляцию. В свою очередь семья погибшей довольна таким приговором.


В Ровно двое подростков напали на прохожую с ножом: как отреагировали в полиции - фото 2


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/operativna-obstavnovka/u-rivnomu-policzejski-operativno-vikrili-dvox-nepovnolitnix-prichetnix-do-skojenogo-napadu-na-zhinku/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ