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В Нью-Йорке обнаружена мертвой дипломат ООН, - СМИ

Предполагается, то дипломат ООН наложила на себя руки

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Накануне Нового года, 38-летняя женщина, работавшая в Организации объединенных наций (ООН), была найдена в собственной квартире без признаков жизни.

В Нью-Йорке обнаружена мертвой дипломат ООН, - СМИ

дипломат ООН покончила жизнь самоубийством / фото: Robert Miller for NY Post

Согласно информации издания New York Post, который ссылается на свои источники в правоохранительных органах, женщина покончила с собой. Обнаружил ее тело знакомый, который пришел в гости, но на звонок швейцара в квартире никто не отвечал. 

Дипломата ООН нашли в собственной спальне, она лежала вниз лицом, а на шее был ремень. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, признаков взлома они не обнаружили, но нашли пустые баночки от антидепрессантов.  

Известно, что женщина проживала в квартире, недалеко от работы, уже два года. По словам соседей и охранника жилого здания, она была вежливым, спокойным и приятным человеком. В постоянном представительстве, в котором работала погибшая, пока что инцидент не комментируют.

Напомним, в ноябре прошлого года в своей резиденции был найден мертвым недавно назначенный генеральный консул Франции в Танжере Дени Франсуа. Согласно предварительной информации, 55-летний дипломат покончил жизнь самоубийством из-за "личных проблем", но полицейское расследование по этому делу все еще продолжается. МИД Франции пока публично не прокомментировало случившееся.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что счеты с жизнью свел долларовый миллионер, который занимал в 2020 году 86-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров от Forbes Дмитрий Босов. Покончил жизнь он в собственном доме в подмосковном поселке, но что послужило причиной такого поступка — не сообщается. 


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Источник: https://nypost.com/2021/01/01/un-diplomat-found-dead-in-nyc-in-apparent-suicide/
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