Французский консул в Африке покончил жизнь самоубийством

Недавно назначенный генеральным консулом Франции в Танжере Дени Франсуа был найден мертвым в четверг утром в своей резиденции.

Фото: из открытых источников

Марокканское новостное издание Le360 со ссылкой на информированные источники сообщило, что Франсуа покончил жизнь самоубийством. Однако полицейское расследование все еще продолжается для определения причины смерти. Другие местные СМИ сообщили, что полицейское расследование не обнаружило никаких доказательств самоубийства.

Согласно отчету Le360, у 55-летнего дипломата было несколько "личных проблем", и он подал заявление об освобождении от своих обязанностей послу Франции в Марокко всего через несколько недель после своего назначения генеральным консулом в Танжере.

Французские власти начали срочное расследование инцидента в сотрудничестве с марокканскими службами безопасности. Однако МИД Франции пока публично не прокомментировал случившееся.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Франция доработала законопроект, направленный на борьбу с радикальным исламом и "сепаратизмом", дополнив его положениями о противодействии провокациям и агрессии в интернете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!