Взрыв на АЗС произошел, когда там работали спасатели: подробности трагедии в России

Российские спасатели рассказали, что на самом деле произошло на АЗС в Волгограде. О мощном взрыве на заправке со ссылкой на МЧС сообщает агентство ТАСС.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в результате взрыва цистерны с газом и пожара на АЗС в Волгограде пострадало 8 человек. Однако, по обновленным данным, в больницах находится 12 пострадавших, один из которых - спасатель - в реанимации с ожогами 50% тела.

Российские СМИ пишут, что пожар и взрыв произошли сегодня на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе города около 12:40. Загорелась газовая цистерна, после чего уже при ликвидации пожара произошел взрыв в здании газовой заправки. Среди пострадавших - четверо спасателей. По состоянию на данный момент огонь на АЗС ликвидировали.

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