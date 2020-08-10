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Главная Новости Общество происшествия Взрыв на АЗС произошел, когда там работали спасатели: подробности трагедии в России
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Взрыв на АЗС произошел, когда там работали спасатели: подробности трагедии в России

По обновленным данным, в больницах Волгограда находится 12 пострадавших, один из которых - спасатель - в реанимации с ожогами 50% тела

10 августа 2020, 16:20
Автор:

Елена Волкова
Взрыв на АЗС произошел, когда там работали спасатели: подробности трагедии в России

Российские спасатели рассказали, что на самом деле произошло на АЗС в Волгограде. О мощном взрыве на заправке со ссылкой на МЧС сообщает агентство ТАСС.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в результате взрыва цистерны с газом и пожара на АЗС в Волгограде пострадало 8 человек. Однако, по обновленным данным, в больницах находится 12 пострадавших, один из которых - спасатель - в реанимации с ожогами 50% тела. 

Российские СМИ пишут, что пожар и взрыв произошли сегодня на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе города около 12:40. Загорелась газовая цистерна, после чего уже при ликвидации пожара произошел взрыв в здании газовой заправки. Среди пострадавших - четверо спасателей. По состоянию на данный момент огонь на АЗС ликвидировали.

Напомним, в Энергодаре Запорожской области произошло жуткое самоубийство: под стенами православного храма нашли останки 57-летнего мужчины. По информации правоохранителей, он подорвал себя гранатой.


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