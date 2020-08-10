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В Запорожской области мужчина взорвал себя возле храма

В Энергодаре возле православной церкви нашли останки мужчины

10 августа 2020, 12:00
Автор:

Елена Волкова
В Запорожской области мужчина взорвал себя возле храма

В Энергодаре Запорожской области произошло жуткое самоубийство: под стенами православного храма нашли останки 57-летнего мужчины. По информации правоохранителей, он подорвал себя гранатой.

Как сообщили в  пресс-службе ГУНП в Запорожской области, сообщение о гибели человека возле местной церкви поступило им вчера утром. На теле мужчины были многочисленные травмы (пострадало туловище и конечности) - смерть наступила мгновенно. Тело отправили на экспертизу, однако полиция уверена, что произошедшее было суицидом. Сейчас идет досудебное расследование. 

Напомним, в полиции расследуют трагедию в Запорожье, где возле римо-католического храма нашли обгоревшее тело молодой девушки. Личность погибшей копы не разглашают, однако в  Telegram-канале "Это Запорожье" уверяют, что девушку звали Анастасия Никлас. Она была красавицей.


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