Видеофакт: в России на воздух взлетела заправка

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Елена Волкова
Сегодня в российском Волгограде прогремел мощный взрыв. Как сообщает Телеграмм-канал Baza, ЧП произошло на газовой заправке: взрыв был таким мощным, что огонь перекинулся на соседнее здание.
Согласно последней информации, в результате взрыва и последующего пожара в районе улицы Загорской пострадало 8 человек, трое из которых - спасатели. Взрыв был таким сильным, что в домах, которые находятся недалеко от заправки, выбило стекла. Спасатели продолжают тушить пожар, которому присвоили второй ранг сложности.
Напомним, в Энергодаре Запорожской области произошло жуткое самоубийство: под стенами православного храма нашли останки 57-летнего мужчины. По информации правоохранителей, он подорвал себя гранатой.
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