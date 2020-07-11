kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.07.2020

BTC/USD

9226.01

ETH/USD

239.18

LTC/USD

44.46

НБУ 12.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Взрыв машины Укрпочты: полиция нашла деньги и пистолет (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв машины Укрпочты: полиция нашла деньги и пистолет (ФОТО)

В МВД рассказали, как продвигается расследование ограбления машины «Укрпочты»

сегодня, 23:57
Автор:

Таисия Ерохина
Взрыв машины Укрпочты: полиция нашла деньги и пистолет (ФОТО)

Полицейским удалось найти украденные деньги во время жесткого ограбления машины "Укрпочты" в Полтавской области. Об этом на странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, правоохранители, кроме денег, нашли пистолет охранника "Укрпочты", который прихватили с собой вооруженные злоумышленники. По словам Геращенко, все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены "Укрпочте" и их доставят адресатам.

В МВД отметили, что четверо лиц, причастных к этому преступлению, задержаны. Речь идет о тех, кто непосредственно осуществлял ограбления и одном из пособников бандитов. Все еще продолжаются поиски еще одного пособника – это сотрудник "Укрпочты", который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

"Его личность установлена и у него нет шансов уйти от правосудия также, как и у его сообщников", - подчеркнул Геращенко.

Злоумышленникам грозят длительные сроки заключения не только за вооруженное ограбление, а и за покушение на убийство сотрудников "Укрпочты".

Напомним, полиция задержала подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты" в районе села Тишки Полтавской области.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!