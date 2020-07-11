Взрыв машины Укрпочты: полиция нашла деньги и пистолет (ФОТО)

Полицейским удалось найти украденные деньги во время жесткого ограбления машины "Укрпочты" в Полтавской области. Об этом на странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, правоохранители, кроме денег, нашли пистолет охранника "Укрпочты", который прихватили с собой вооруженные злоумышленники. По словам Геращенко, все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены "Укрпочте" и их доставят адресатам.

В МВД отметили, что четверо лиц, причастных к этому преступлению, задержаны. Речь идет о тех, кто непосредственно осуществлял ограбления и одном из пособников бандитов. Все еще продолжаются поиски еще одного пособника – это сотрудник "Укрпочты", который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

"Его личность установлена и у него нет шансов уйти от правосудия также, как и у его сообщников", - подчеркнул Геращенко.

Злоумышленникам грозят длительные сроки заключения не только за вооруженное ограбление, а и за покушение на убийство сотрудников "Укрпочты".

Напомним, полиция задержала подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты" в районе села Тишки Полтавской области.

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