kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.07.2020

BTC/USD

9223.59

ETH/USD

240.05

LTC/USD

44.32

НБУ 10.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Полиция задержала подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты"
commentss НОВОСТИ Все новости

Полиция задержала подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты"

Национальная полиция задержала троих предполагаемых преступников

сегодня, 18:57
Автор:

Владимир Лавский
Полиция задержала подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты"

Сотрудники уголовного розыска Нацполиции Украины в пятницу, 10 июля, задержали троих граждан, которые подозреваются во взрыве и ограблении автомобиля "Укрпочты" в районе села Тишки, Полтавской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в фейсбуке. 

Как сообщает Геращенко, на все расследование  ушло три дня.

отрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине. Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен. На раскрытие этого преступления понадобилось всего три дня и высочайший профессионализм сотрудников полиции", - написал Геращенко. 

По данным заместителя министра внутренних дел, "полиция продолжает устанавливать круг лиц, которые были пособниками и наводчиками" в данном преступлении. Водитель "Укрпочты" все еще находится в реанимации, добавил Геращенко. 

Ранее Антон Геращенко сообщил, кто демонизировал Авакова в глазах украинцев. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!