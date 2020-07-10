Полиция задержала подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты"

Сотрудники уголовного розыска Нацполиции Украины в пятницу, 10 июля, задержали троих граждан, которые подозреваются во взрыве и ограблении автомобиля "Укрпочты" в районе села Тишки, Полтавской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в фейсбуке.

Как сообщает Геращенко, на все расследование ушло три дня.

"Сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине. Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен. На раскрытие этого преступления понадобилось всего три дня и высочайший профессионализм сотрудников полиции", - написал Геращенко.

По данным заместителя министра внутренних дел, "полиция продолжает устанавливать круг лиц, которые были пособниками и наводчиками" в данном преступлении. Водитель "Укрпочты" все еще находится в реанимации, добавил Геращенко.

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