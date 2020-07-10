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Главная Новости Общество происшествия Взрыв машины "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый
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Взрыв машины "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый

Ранее в Киеве полиция задержала троих подозреваемых

сегодня, 22:10
Автор:

Владимир Лавский
Взрыв машины "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый

Сотрудники национальной полиции задержании четвертого предполагаемого грабителя машины "Укрпочты" в Полтавской области. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. 

Изначально троих мужчин задержали в Киеве, четвертого - в Лубнах. Все подозреваемые являются жителями Полтавской области. Все предполагаемые злоумышленники сейчас пребывают под стражей. 

Все четверо подозреваются в разбойном нападении на машину "Укрпочты" и хищении 2 миллионов 700 тысяч гривен. 

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что "полиция продолжает устанавливать круг лиц, которые были пособниками и наводчиками" в данном преступлении. Водитель "Укрпочты" все еще находится в реанимации, его состояние стабильное. 

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда Украины, данная машина перевозила пенсии для жителей Лохвицкого и Чернухинского районов. 

Ранее "Комментарии" сообщали, почему полициях в регионах закрывает глаза на нарушения карантинных норм работниками и хозяевами ночных клубов. 


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