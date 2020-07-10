Взрыв машины "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый

Сотрудники национальной полиции задержании четвертого предполагаемого грабителя машины "Укрпочты" в Полтавской области. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Изначально троих мужчин задержали в Киеве, четвертого - в Лубнах. Все подозреваемые являются жителями Полтавской области. Все предполагаемые злоумышленники сейчас пребывают под стражей.

Все четверо подозреваются в разбойном нападении на машину "Укрпочты" и хищении 2 миллионов 700 тысяч гривен.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что "полиция продолжает устанавливать круг лиц, которые были пособниками и наводчиками" в данном преступлении. Водитель "Укрпочты" все еще находится в реанимации, его состояние стабильное.

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда Украины, данная машина перевозила пенсии для жителей Лохвицкого и Чернухинского районов.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему полициях в регионах закрывает глаза на нарушения карантинных норм работниками и хозяевами ночных клубов.

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