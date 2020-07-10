Источник сообщил, почему полиция закрывает глаза на работу ночных клубов

Руководство полиции в регионах берет взятки за невмешательство в работу ночных клубов на местах. Об этом сообщает анонимный политический телеграм-канал "Легитимный".

По данным источника, цена в день - от ста долларов до 2000. В выходные дни сумма увеличивается в два раза.

"Руководство полиции в регионах берет от 100 до 2000 тысяч долларов в день за "игнорирование" работы ночных клубов. Цена может зависеть от внимания к конкретному заведению и "шумихи" вокруг него. В выходные дни надбавка 100%. В доле местная власть и губернаторы", - идет речь в сообщении.





Ранее "Комментарии" сообщали, что восьмого июля Кабинет министров Украины принял решение ограничить работу ночных клубов до 23.00.

"Вопрос возник из-за разногласий многих пунктов, которые принимались во внимание во время принятия решений об ограничении работы для заведений культуры и тех же ночных клубов. Мы все видели, как они работали ночью, и никто им не мешал", - сообщил новоиспеченный министр культуры Александр Ткаченко.

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