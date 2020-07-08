Кабмин запретил ночным клубам работать ночью

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Владимир Лавский
Кабинет министров Украины принял решение ограничить работу ночных клубов до 23.00. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Как сообщил новоиспеченный министр культуры Александр Ткаченко, подобные заведения должны работать с ограничениями во время карантина.
"Вопрос возник из-за разногласий многих пунктов, которые принимались во внимание во время принятия решений об ограничении работы для заведений культуры и тех же ночных клубов. Мы все видели, как они работали ночью, и никто им не мешал", - сказал Ткаченко.
В то же время кинотеатры смогут работать и дальше до 22.00 с ограничением по числу посетителей в зале.
Как ранее сообщали "Комментарии", глава Министерства культуры Александр Ткаченко написал запрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о возобновлении финансирования творческой и креативной индустрии в стране, в связи с высокими потерями этой отрасли за период национального карантина.
"По нашей оценке креативные индустрии потеряли во время кризиса от 10-20 млрд. грн. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания", - заключил глава Минкульта.
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