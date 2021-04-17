Врачи три недели боролись за его жизнь: умер глава Подольского района Киева

От коронавируса умер глава Подольской РГА в Киеве Виктор Смирнов Врачи три недели боролись за его жизнь, но с осложнениями болезни справиться не удалось, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

Виктор Смирнов (фото из открытых источников)

Чиновник скончался от последствий коронавирусной инфекции.

"Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но из-за осложнений болезни медицина, к сожалению, не победила", – отметил Кличко, выразив соболезнования семье и близким чиновника.

Напомним, вопрос массовой вакцинации против коронавируса в Украине по-прежнему остается на повестке дня. Часть населения уже получила свою первую прививку, часть — размышляет о необходимости такого шага. Некоторые надеются, что им удастся выбрать, каким препаратом вакцинироваться. По словам врача-анестезиолога Сергея Дуброва, на подобное рассчитывать не стоит. Как пояснил Дубров, выбор вакцины зависит не от лично пациента и даже не от врача, который делает укол. В первую очередь перераспределением препаратов занимается Минздрав. Специалист добавляет, что в Украине существует утвержденный график вакцинации. В соответствии с ним есть очередность получения прививки различными слоями населения. При этом учитывается и наличие различных вакцин.

Эксперт добавил, что самого вируса в организме во время болезни уже может и не быть. Как говорит Комиссаренко, long covid — это уже заболевание без вируса. У пациента могут быть антитела, но немного. Как сообщали ранее, врачи фиксируют случаи так называемого "длинного коронавируса". Об этом заявил академик, председатель Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко. По его словам, long covid — это последствия перенесенного заболевания. Сообщается, что этот синдром может длиться несколько месяцев, сопровождаясь усталостью и иногда проблемами с другими органами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!