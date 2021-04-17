Врачи три недели боролись за его жизнь: умер глава Подольского района Киева

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Напомним, вопрос массовой вакцинации против коронавируса в Украине по-прежнему остается на повестке дня. Часть населения уже получила свою первую прививку, часть — размышляет о необходимости такого шага. Некоторые надеются, что им удастся выбрать, каким препаратом вакцинироваться. По словам врача-анестезиолога Сергея Дуброва, на подобное рассчитывать не стоит. Как пояснил Дубров, выбор вакцины зависит не от лично пациента и даже не от врача, который делает укол. В первую очередь перераспределением препаратов занимается Минздрав. Специалист добавляет, что в Украине существует утвержденный график вакцинации. В соответствии с ним есть очередность получения прививки различными слоями населения. При этом учитывается и наличие различных вакцин.
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