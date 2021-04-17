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Главная Новости Общество происшествия Врачи три недели боролись за его жизнь: умер глава Подольского района Киева
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Врачи три недели боролись за его жизнь: умер глава Подольского района Киева

Чиновник скончался от последствий коронавирусной инфекции

сегодня, 00:24
Автор:

Ольга Чародий

От коронавируса умер глава Подольской РГА в Киеве Виктор Смирнов Врачи три недели боролись за его жизнь, но с осложнениями болезни справиться не удалось, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

Врачи три недели боролись за его жизнь: умер глава Подольского района Киева

Виктор Смирнов (фото из открытых источников)

Чиновник скончался от последствий коронавирусной инфекции.

"Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но из-за осложнений болезни медицина, к сожалению, не победила", – отметил Кличко, выразив соболезнования семье и близким чиновника.

 Напомним, вопрос массовой вакцинации против коронавируса в Украине по-прежнему остается на повестке дня. Часть населения уже получила свою первую прививку, часть — размышляет о необходимости такого шага. Некоторые надеются, что им удастся выбрать, каким препаратом вакцинироваться. По словам врача-анестезиолога Сергея Дуброва, на подобное рассчитывать не стоит. Как пояснил Дубров, выбор вакцины зависит не от лично пациента и даже не от врача, который делает укол. В первую очередь перераспределением препаратов занимается Минздрав. Специалист добавляет, что в Украине существует утвержденный график вакцинации. В соответствии с ним есть очередность получения прививки различными слоями населения. При этом учитывается и наличие различных вакцин.

Как сообщали ранее, врачи фиксируют случаи так называемого "длинного коронавируса". Об этом заявил академик, председатель Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко. По его словам, long covid — это последствия перенесенного заболевания. Сообщается, что этот синдром может длиться несколько месяцев, сопровождаясь усталостью и иногда проблемами с другими органами. Эксперт добавил, что самого вируса в организме во время болезни уже может и не быть. Как говорит Комиссаренко, long covid — это уже заболевание без вируса. У пациента могут быть антитела, но немного.


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Источник: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2924539301097937
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