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Военные РФ из пулеметов расстреляли автомобиль: есть погибшие

Российские военнослужащие открывают огонь по мирным жителям: в Ворзеле расстреляли автомобиль с беженцами

5 марта 2022, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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В пятницу, 4 марта, под Киевом в Ворзеле российские захватчики расстреляли гражданский автомобиль, в котором находилось шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной областной прокуратуры.

Военные РФ из пулеметов расстреляли автомобиль: есть погибшие

Под Киевом оккупанты расстреляли автомобиль с людьми (фото из открытых источников)

Известно, что люди на автомобиле пытались выехать из Киевской области, где на протяжение нескольких дней ведутся активные обстрелы. По пути они встретили колонну вражеской техники, на танках которых была буква "V". И оккупанты открыли из пулеметов огонь по автомобилю, в результате погибло два человека — женщина и 17-летняя девушка. Еще четверо получили ранения, среди них 7-летний ребенок.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими захватчиками гражданского автомобиля с людьми.  (ст. 438 УК Украины). Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что в селе Иванково в Киевской области враг расстрелял автомобиль, где находились гражданские люди. Под обстрел попал мужчина, погибший прямо на глазах у своего сына. На видео видно, что сыну удалось скрыться, а вот его отец получил серьезные огнестрельные ранения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Ахтырском районе, были расстреляны люди, ехавшие на легковом автомобиле. Враг на БТР расстрелял легковой автомобиль ВАЗ. Оккупанты выкинули из машины пассажиров и уехали на этом же авто в сторону Чупаховки.

Читайте также, по уточненной информации медицинских учреждений, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасти удалось 18 человек.


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