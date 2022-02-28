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"Не умирай, я тебя прошу": возле Киева окупанты расстреляли отца на глазах у сына (ВИДЕО 18+ )

В Киевской области автомобиль с гражданскими попал под вражеский огонь

сегодня, 18:50 comments1044
Автор:

Лиля Воробьева
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В селе Иванково в Киевской области враг расстрелял автомобиль, где находились гражданские люди. Под обстрел попал мужчина, погибший прямо на глазах у своего сына. Видео и информацию об этом преступлении опубликовала пресс-служба ВСУ.

"Не умирай, я тебя прошу": возле Киева окупанты расстреляли отца на глазах у сына (ВИДЕО 18+ )

Обстрел окупантов в Киевской области (фото из открытых источников)

Известно, что трагедия произошла в селе Иванково Киевской области.

"На глазах у сына российские фашисты расстреляли отца. Иванков, Киевская область, российский оккупант должен сдохнуть! Каждый! Боже, какое тяжелое видео", — говорится в сообщении.

На видео видно, как автомобиль, где находились обычные люди, попал под выстрел. На видео видно, что сыну удалось скрыться, а вот его отец получил серьезные огнестрельные ранения. Он лежал на дороге у машины с оторванной ногой. Его сын пытался его спасти со словами: "Папа, не умирай, я тебя прошу".

В своем телеграмм-канале военный журналист Андрей Цаплиенко написал, что такого не видел ни на одной войне.

"На это невозможно смотреть. Я не видел такого ни на одной войне",- написал журналист.

Осторожно, очень жесткие кадры. ВИДЕО 18+

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ехавший в Волноваху эвакуационный транспорт попал под обстрел российских градов. 28 февраля эвакуационный транспорт, направлявшийся в Волноваху, был обстрелян российскими оккупантами. Они били по транспорту из градов. Пока сообщается, что вся эвакуационная колонна невредима и находится в укрытии. Также предоставили информацию о состоянии находившихся в транспорте людей. В настоящее время весь состав эвакуационной колонны жив и находится в укрытиях. Как только обстрелы будут прекращены, колонна для эвакуации людей выедет в Волноваху.


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Источник: https://t.me/zsuwar/958
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