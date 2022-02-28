"Не умирай, я тебя прошу": возле Киева окупанты расстреляли отца на глазах у сына (ВИДЕО 18+ )

В селе Иванково в Киевской области враг расстрелял автомобиль, где находились гражданские люди. Под обстрел попал мужчина, погибший прямо на глазах у своего сына. Видео и информацию об этом преступлении опубликовала пресс-служба ВСУ.

"На глазах у сына российские фашисты расстреляли отца. Иванков, Киевская область, российский оккупант должен сдохнуть! Каждый! Боже, какое тяжелое видео", — говорится в сообщении.

На видео видно, как автомобиль, где находились обычные люди, попал под выстрел. На видео видно, что сыну удалось скрыться, а вот его отец получил серьезные огнестрельные ранения. Он лежал на дороге у машины с оторванной ногой. Его сын пытался его спасти со словами: "Папа, не умирай, я тебя прошу".

В своем телеграмм-канале военный журналист Андрей Цаплиенко написал, что такого не видел ни на одной войне.

"На это невозможно смотреть. Я не видел такого ни на одной войне",- написал журналист.



Осторожно, очень жесткие кадры. ВИДЕО 18+

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ехавший в Волноваху эвакуационный транспорт попал под обстрел российских градов. 28 февраля эвакуационный транспорт, направлявшийся в Волноваху, был обстрелян российскими оккупантами. Они били по транспорту из градов. Пока сообщается, что вся эвакуационная колонна невредима и находится в укрытии. Также предоставили информацию о состоянии находившихся в транспорте людей. В настоящее время весь состав эвакуационной колонны жив и находится в укрытиях. Как только обстрелы будут прекращены, колонна для эвакуации людей выедет в Волноваху.