Во Львовской области от дельта-штамма коронавируса умер 36-летний мужчина

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Корж Антон
Иллюстративное фото / biz.censor.net.ua
Во Львовской области от дельта-штамма коронавируса умер 36-летний гражданин Украины. Предполагается, что он не был вакцинирован от коронавируса, сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко в своем Facebook.
Напомним, в Украине есть регион, в котором более 80% пациентов подхватили именно дельта-штамм. Подробнее об этом — в публикации портала "Комментарии".
В ВОЗ заявили, что дельта-штамм коронавируса крайне опасен — он инфицировал уже более 130 государств, став особенно серьезной катастрофой в Индии. Мир может потерять свои антикоронавирусные достижения из-за этого штамма. Тем временем в Украине пока не будут закрывать границы из-за нового штамма коронавируса, хотя правила въезда уже усилены.На сегодня самым эффективным препаратом против коронавирусной инфекции, в частности, мутировавшего штамма "Дельта" является американская вакцина Moderna. Хотя и другие препараты более или менее успешно могут защитить от инфекции.
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