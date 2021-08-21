Во Львовской области от дельта-штамма коронавируса умер 36-летний мужчина

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Во Львовской области от дельта-штамма коронавируса умер 36-летний гражданин Украины. Предполагается, что он не был вакцинирован от коронавируса, сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко в своем Facebook.

"Дельта-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал. Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины" — написала она.

По ее информации, заболевший львовянин был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии. Его сразу переместили в отделение интенсивной терапии, затем — в реанимацию. Однако его жизнь спасти не удалось, хотя он находился на аппарате ИВЛ 8 дней и все это время над ним работали врачи.

Иванченко добавила, что у умершего обнаружили сопутствующую патологию — сахарный диабет.

Напомним, в Украине есть регион, в котором более 80% пациентов подхватили именно дельта-штамм. Подробнее об этом — в публикации портала "Комментарии".

В ВОЗ заявили, что дельта-штамм коронавируса крайне опасен — он инфицировал уже более 130 государств, став особенно серьезной катастрофой в Индии. Мир может потерять свои антикоронавирусные достижения из-за этого штамма. Тем временем в Украине пока не будут закрывать границы из-за нового штамма коронавируса, хотя правила въезда уже усилены.

На сегодня самым эффективным препаратом против коронавирусной инфекции, в частности, мутировавшего штамма "Дельта" является американская вакцина Moderna . Хотя и другие препараты более или менее успешно могут защитить от инфекции.

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