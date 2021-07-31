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Главная Новости Общество медицина В ВОЗ заявили о чрезмерной опасности штамма "Дельта"
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В ВОЗ заявили о чрезмерной опасности штамма "Дельта"

Мутация может распространяться подобно ветрянке

сегодня, 08:22
Автор:

Елизавета Черных

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что мир может потерять с трудом полученные результаты в борьбе с коронавирусом из-за крайне заразной мутации "Дельта". Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

В ВОЗ заявили о чрезмерной опасности штамма "Дельта"

В ВОЗ заявили о чрезмерной опасности штамма "Дельта" - фото из открытых источников

В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов определили, что этот штамм способен передаваться подобно ветрянке. К тому же, специалисты уверены, что "Дельта" может спровоцировать возникновение серьезных осложнений. 

Глава ВОЗ сообщил, что за прошедший месяц во многих странах мира увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом на 80%. Также он подчеркнул, что смертность в Африке, где прививку против COVID получили лишь 1,5 граждан, за месяц выросла на 80%. 

"С трудом полученные достижения могут оказаться под угрозой или вообще быть утеряны, а системы здравоохранения во многих странах мира перегружены", – заявил Гебреесус.

По состоянию на сегодня коронавирусную мутацию "Дельта" зафиксировали в 132 странах. Штамм стал доминирующим в мире. 

Напомним, что один из самых заразных вариантов коронавирусной болезни — "Дельта", добрался и до украинской столицы. Медики в нашей стране перенимают опыт своих зарубежных коллег, ведь "Дельта"-штамм хорошо известен во всем мире. Европейские врачи давно уже борются с его последствиями. Еще одним важным моментом является подготовка отечественных медицинских заведений к новым госпитализациям. С учетом этого, можно говорить, что в Украине вероятно совсем скоро способна начаться новая волна заболевания COVID-19.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в соседней России был обнаружен еще один опасный штамм ковида — "гамма". Какие особенности имеет эта разновидность болезни, читайте в нашем материале.




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Источник: https://health.unian.net/worldnews/mir-riskuet-poteryat-rezultaty-v-borbe-s-covid-19-iz-za-shtamma-delta-voz-poslednie-novosti-11499148.html
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