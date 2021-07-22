В Украине растет количество подхвативших дельта-штамм: что делать — эпидемиолог

Один из самых заразных вариантов коронавирусной болезни, дельта-штамм, добрался и до украинской столицы. И пока шестеро пациентов Александровской больницы находятся под пристальным вниманием медиков, эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, как следует действовать украинцам в такой тревожной ситуации. Информацию передает "Украина 24".



В Украине увеличилось количество заболевших дельта-штаммом. Фото иллюстративное

По мнению Мухарской, которая раньше была заместительницей главного санврача страны, в первую очередь всему населению необходимо сохранять спокойствие. Наиболее "ясные" головы должны быть у медиков, для которых, вполне возможно, начинается очередная горячая пора на работе.

Эпидемиолог говорит, что от украинцев требуется совсем немного — предельно соблюдать карантинные ограничения (носить маску, придерживаться дистанции, мыть руки или пользоваться антисептиком), а также по возможности привиться против коронавируса. Особо осторожными нужно быть тем украинцам, которые отправились на отдых за границей — там больше всего возможности подхватить дельта-штамм.

"Мы должны понимать, что она [вакцинация] нужна всем людям вне зависимости от того, переболели они или нет, — говорит Людмила Мухарская. — Но особенно, конечно, следует делать прививки тем людям, которые не болели".

Также врач отметила, что украинские медики перенимают опыт своих зарубежных коллег, ведь дельта-штамм хорошо известен во всем мире. Европейские врачи давно уже борются с его последствиями.

Еще одним важным моментом, на котором акцентировала внимание Мухарская, является подготовка отечественных медицинских заведений к новым госпитализациям. С учетом этого, можно говорить, что в Украине вероятно совсем скоро способна начаться новая волна заболевания COVID-19.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в соседней России был обнаружен еще один опасный штамм ковида — "гамма". Какие особенности имеет эта разновидность болезни, читайте в нашем материале.

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