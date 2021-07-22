В Украине растет количество подхвативших дельта-штамм: что делать — эпидемиолог

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Вечканова Елена
Один из самых
заразных вариантов коронавирусной болезни, дельта-штамм, добрался и до
украинской столицы. И пока шестеро пациентов Александровской больницы находятся
под пристальным вниманием медиков, эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, как
следует действовать украинцам в такой тревожной ситуации. Информацию передает "Украина
24".
В Украине увеличилось количество заболевших дельта-штаммом. Фото иллюстративное
По мнению
Мухарской, которая раньше была заместительницей главного санврача страны, в
первую очередь всему населению необходимо сохранять спокойствие. Наиболее "ясные"
головы должны быть у медиков, для которых, вполне возможно, начинается
очередная горячая пора на работе.
Эпидемиолог
говорит, что от украинцев требуется совсем немного — предельно соблюдать карантинные
ограничения (носить маску, придерживаться дистанции, мыть руки или пользоваться
антисептиком), а также по возможности привиться против коронавируса. Особо
осторожными нужно быть тем украинцам, которые отправились на отдых за границей
— там больше всего возможности подхватить дельта-штамм.
Также врач отметила,
что украинские медики перенимают опыт своих зарубежных коллег, ведь
дельта-штамм хорошо известен во всем мире. Европейские врачи давно уже борются
с его последствиями.
Еще одним важным
моментом, на котором акцентировала внимание Мухарская, является подготовка
отечественных медицинских заведений к новым госпитализациям. С учетом этого, можно
говорить, что в Украине вероятно совсем скоро способна начаться новая волна заболевания
COVID-19.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в соседней России был обнаружен еще один опасный штамм ковида — "гамма". Какие особенности имеет эта разновидность болезни, читайте в нашем материале.
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