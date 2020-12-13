Во Львовской области мужчина поджег полицейский участок

На Львовщине местный житель решил оригинальным образом выразить свою нелюбовь к стражам порядка. Мужчина решил поджечь участковый пункт полиции. Инцидент произошел в городе Новояворовск накануне вечером, 12 декабря.

Мужчина бросил дымовую шашку в помещение полицейского участка

Спасатели получили сообщение о возгорании примерно в 20:00 по линии 102, оперативно выдвинулись на место происшествия и ликвидировали огонь. Пламя повредило окно и подоконники помещения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Следователи выяснили, что мужчина бросил в здание дымовую шашку, предварительно разбив окно полицейского участка.

Полицейским потребовалось всего полчаса, чтобы установить личность злоумышленника и его по горячим следам задержали. Им оказался 27-летний житель Новояворовска. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 194 ч.2 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как сообщал портал "Комментарии", в Одессе разоблачили пожарного-поджигателя, который за деньги сжигал машины.

Так, известно, что чиновник вместе с двумя подельниками из Днепропетровской области организовали противоправную схему, согласно которой они сжигали ценные транспортные средства. Конечно, за денежное вознаграждение. Так, в течение 5 месяцев — с декабря прошлого года по апрель этого, группировка полностью уничтожила три ценных автомобиля в центре Одессы. На данный момент пожарному-поджигателю вручено подозрение о совершении преступления, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Его же "помощники" уже находятся за решеткой. Дальнейшую судьбу членов незаконной группировки решит суд.

Напомним, что в Карпатах люди совместными усилиями создали свою пожарную часть.





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